ก.แรงงาน ส่งแรงงานไทยบินไปทำงาน “ภาคเกษตร โครงการ TIC” รัฐอิสราเอลแล้ว 1,513 คน

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า ในปี 66 กระทรวงแรงงานมีโควตาจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล จำนวน 6,500 คน และตั้งแต่ 10 ม.ค. – 20 มี.ค.66 ได้จัดส่งแรงงานไทยแล้ว 1,513 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,480 คน เพศหญิง จำนวน 33 คน



โดยแรงงานทั้งหมดเป็นผู้ที่ “ผ่านการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ” และเมื่อไปทำงานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) หากทำงานจนครบสัญญาจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน จะมีรายได้มากกว่า 3 ล้านบาท/คน



ทั้งนี้ การจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลนั้น ดำเนินการภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)”



นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้หารือเรื่องการขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อให้แรงงานไทยได้ “วีซ่าอุตสาหกรรม (Industrial Visa)” นอกเหนือจากภาคเกษตร เนื่องจากนายจ้างอิสราเอลมีความต้องการ ‘ช่างเชื่อม’ เป็นจำนวนมาก



ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสาร/สอบถามเพิ่มเติม



-เว็บไซต์ doe.go.th/overseas

-สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

-สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

-สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

-สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694