“หมอธีระ”เผยโควิดสายพันธุ์ XBB.1.5 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 37.7%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 25 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 60,152 คน ตายเพิ่ม 287 คน รวมแล้วติดไป 683,159,817 คน เสียชีวิตรวม 6,825,215 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และชิลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 84.55 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 81.53



อัปเดตสายพันธุ์ที่ระบาดในอเมริกา และออสเตรีย



ข้อมูลล่าสุดจาก US CDC พบว่า Omicron สายพันธุ์ย่อยตระกูล XBB.x นั้นครองการระบาดหลักกว่า 96%



โดยที่มากสุดคือ XBB.1.5 ที่มีสัดส่วนราว 90.2%



ในขณะที่สายพันธุ์ย่อยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และควรจับตามองคือ XBB.1.9.1 และ XBB.1.5.1



ทั้งนี้ในออสเตรีย XBB.1.5 ก็ครองสัดส่วนหลักเช่นกัน โดยจำนวนติดเชื้อใหม่และจำนวนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง



อัปเดตจาก WHO



องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงาน WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อ 23 มีนาคม 2566



พบว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา ภูมิภาคยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก มีจำนวนติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้า



ในขณะที่สายพันธุ์ XBB.x ครองการระบาดหลักทั่วโลก โดย XBB.1.5 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 37.7%



อัปเดตข้อมูล Long COVID จากสหราชอาณาจักร



ทาง Office for National Statistics (ONS) ได้เผยแพร่ผลการสำรวจเรื่องโควิด-19 เมื่อคืนนี้



สาระที่น่าสนใจคือ ประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID จากการติดเชื้อแต่ละครั้ง



จากการสำรวจของเค้า พบว่า การติดเชื้อซ้ำ (reinfection) นั้นจะยังคงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะ Long COVID ได้



ทั้งนี้ ความเสี่ยงในการเกิด Long COVID สำหรับผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ที่ติดเชื้อครั้งที่ 2 จะน้อยลงกว่าการติดเชื้อครั้งแรกราว 28%



แต่...เด็กที่อายุ 2-15 ปีนั้น หากติดเชื้อซ้ำ ความเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID ตามมาไม่ได้ลดลง แต่เทียบเท่ากับการติดเชื้อครั้งแรก



ผลการศึกษาของ ONS นี้ตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ไม่ควรหลงเชื่อคำลวงว่าติดเชื้อซ้ำจะไม่เป็นไร จะมีภูมิคุ้มกันแข็งแกร่ง



การติดเชื้อแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะครั้งแรก หรือติดซ้ำ ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงเสมอ ไม่ว่าจะป่วย ป่วยรุนแรง ตาย หรือเกิดปัญหาทุพพลภาพระยะยาวอย่าง Long COVID ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บั่นทอนคุณภาพชีวิต เป็นภาระแก่ตัวเราและคนรอบข้าง และเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา



ระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่แออัด



ระบายอากาศที่บ้าน ที่ทำงาน ให้ดี



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



อ้างอิง

1. WHO Weekly Epidemiological Update. 23 March 2023.

2. Coronavirus (COVID-19) latest insights: Infections. ONS. 24 March 2023.