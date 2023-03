ผู้ว่าฯ กทม.หารือปลัด พณ.สหรัฐฯ เพิ่มโอกาสด้านธุรกิจ -การค้า-การลงทุน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางมาริสา ลาโก ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) ฯพณฯ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (H.E Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการศึกษา เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางหรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้



ในส่วนของประเด็นการหารือวันนี้ อาทิ ความร่วมมือโครงการ 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุน รวมถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระหว่างนักลงทุนของกรุงเทพมหานคร และสหรัฐอเมริกา



สำหรับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ได้มีการลงนามร่วมกัน 3 ครั้ง ประกอบด้วย



-ข้อตกลงความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2505



-ข้อตกลงยืนยันความสัมพันธ์ลักษณะเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2545



-ความตกลงว่าด้วยการรับรองความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555



โดยสาขาที่แลกเปลี่ยน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา สาธารณสุขและเยาวชน



คณะผู้บริหาร กทม.ที่เข้าร่วมหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ กทม.