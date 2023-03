“หมอธีระ”เผยเพศหญิงเสี่ยงเกิด Long COVID มากกว่าชาย 1.2-2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 10 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 69,386 คน ตายเพิ่ม 393 คน รวมแล้วติดไป 681,157,312 คน เสียชีวิตรวม 6,808,896 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรีย



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 81.25 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 62.59



อัปเดต Long COVID จากการประชุมรัฐสภายุโรป (European Parliament)



จากการประชุมรัฐสภายุโรป เมื่อวานนี้ 9 มีนาคม 2566 ที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นการประชุมของ Special Committee on the COVID-19 Pandemic



สาระสำคัญมีดังนี้



1. Prof.Peter Piot จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine และเป็น Commission's advisory panel on COVID-19 นำเสนอถึงประสบการณ์ที่เผชิญกับปัญหา Long COVID ด้วยตนเอง หลังจากติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2020 และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างมาก



2. คาดประมาณว่าจะมีคนทั่วโลกกว่า 65 ล้านคนที่ประสบปัญหา Long COVID โดยในพื้นที่องค์การอนามัยโลกภูมิภาคยุโรป ประเมินว่าจะมีราว 17 ล้านคน



3. กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากสุดจะอยู่ในช่วง 35-69 ปี เพศหญิง มีปัญหาด้านเศรษฐานะ รวมถึงกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวที่จำกัดสมรรถนะการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เดิม



4. ในอเมริกานั้นมีงานวิจัยประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Long COVID ว่าสูงถึง 3.7 ล้านล้านเหรียญ ในขณะที่สหราชอาณาจักรนั้นประเมินว่าได้รับผลกระทบราว 2,500 ล้านปอนด์



5. นอกจากนี้ Long COVID ยังส่งผลกระทบต่อระบบงานในอเมริกา โดยทำให้สูญเสียแรงงานราว 4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 170,000 ล้านเหรียญ



6. ด้วยความรู้ในปัจจุบัน ประเมินว่าหากติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID ราว 10% แต่มีรายงานได้ตั้งแต่ 5-50% ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Prof.Dominique Salmon ประเทศฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 15-30% ที่ประสบปัญหาอาการผิดปกติต่อเนื่องไปอย่างน้อย 4-6 เดือน



7. เพศหญิงเสี่ยงต่อการเกิด Long COVID มากกว่าชาย 1.2-2 เท่า อย่างไรก็ตามทุกเพศ ทุกวัย ล้วนเกิด Long COVID ได้



8. อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นของ Long COVID นั้นมีได้ทุกระบบในร่างกาย กว่า 200 อาการ ทั้งนี้ 75% ของอาการผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้ป่วย Long COVID นั้น มักอยู่ในลักษณะอาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า, ปัญหาด้านความคิดความจำ สมาธิ สมองและระบบประสาท, และเกี่ยวกับระบบหัวใจและทางเดินหายใจ



9. มีการวิจัยที่ติดตามไปยาวถึง 1 ปี ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วย Long COVID ราว 10-15% ที่ยังมีอาการคงค้าง และกระทบต่อการดำเนินชีวิต



10. ยังไม่มียารักษา Long COVID แต่การฉีดวัคซีน และยาต้านไวรัส Ensitrelvir (ยาจากญี่ปุ่น ที่ได้เคยนำเสนอข้อมูลมาแล้วก่อนหน้านี้) จะช่วยลดเสี่ยง Long COVID ได้



การประชุมนี้ ได้มีการหารือและประเมินว่า ด้วยจำนวนคนติดเชื้อทั่วโลกสูงมากระดับพันล้านหรือหลายพันล้านคน ผลกระทบที่ทั่วโลกจะต้องเผชิญจากปัญหา Long COVID นั้นอาจมากกว่าปัญหาอื่นๆ ที่เคยพบมา



สำหรับไทยเรา



ควรตระหนักและรู้เท่าทันสถานการณ์ หมั่นอัพเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเป็นกิจวัตร



ระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง



ดูเรื่องการระบายอากาศให้ดี ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่กินดื่ม ที่เที่ยว



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งโควิด-19 และ PM2.5



การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด