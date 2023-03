"หมอธีระ"เผยการติดโควิดทำให้เสี่ยงต่อปัญหาระบบหัวใจ-หลอดเลือด- สมอง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 6 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 42,230 คน ตายเพิ่ม 206 คน รวมแล้วติดไป 680,660,762 คน เสียชีวิตรวม 6,805,211 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรีย และชิลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.45 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 92.23



จำนวนเสียชีวิตส่วนเกินในออสเตรเลีย



ข้อมูลจาก Cutter K ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ศึกษาการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ของ Actuaries Institute ในประเทศออสเตรเลีย



พบว่าปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศออสเตรเลียมีจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนเกินสูงมากถึง 20,000 คน ซึ่งประเมินว่าเป็นผลจากโควิด-19 ทั้งที่เกิดจากโรคโควิด-19 โดยตรง และที่เสียชีวิตจากโรคอื่นโดยมีผลกระตุ้นจากการติดเชื้อโรคโควิด-19



ผลการศึกษาจากออสเตรเลียนี้ หลายคนคงจำได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์ที่ได้เผยแพร่ออกมาให้ทราบตั้งแต่ช่วงปีก่อน



ทั้งนี้หากดูอัตราและจำนวนเสียชีวิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นในไทย ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ไม่ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



เพราะนอกจากการติดแต่ละครั้งจะเสี่ยงต่อการป่วย ป่วยรุนแรง เสียชีวิต ทั้งตอนติดเชื้อ หรืออาจส่งผลให้โรคต่างๆ ที่มีอยู่นั้นกำเริบรุนแรงได้แล้ว ยังเสี่ยงต่อปัญหาอาการผิดปกติระยะยาวหรือโรคเรื้อรังตามมาในรูปแบบของ Long COVID ที่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพ บั่นทอนคุณภาพชีวิต และมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาด้วย



ข้อมูลทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน ชัดเจนว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 จะทำให้เสี่ยงต่อหลากหลายปัญหา ในระบบต่างๆ ของร่างกาย ที่น่ากังวลคือ ปัญหาหัวใจและหลอดเลือด สมอง การเกิดปัญหาการแข็งตัวของเลือดเกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กอุดตัน รวมถึงโรคเบาหวาน ฯลฯ



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวสม่ำเสมอ



เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง



ปรับปรุงการระบายอากาศให้ดี ทั้งที่ทำงาน ที่เรียน ที่กินดื่ม ที่เที่ยว



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



