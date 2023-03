"หมอธีระ"เผยงานวิจัยพบการติดเชื้อโควิดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง-โรคหัวใจราว 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 4 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 78,192 คน ตายเพิ่ม 393 คน รวมแล้วติดไป 680,483,883 คน เสียชีวิตรวม 6,803,721 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรีย



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 86.96 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 76.84



อัปเดตการระบาดในอเมริกา และออสเตรีย



ข้อมูลล่าสุดจาก US CDC ชี้ให้เห็นว่า XBB.1.5 ครองสัดส่วนสูงถึงเกือบ 90% ส่วน BQ.1.x เหลือเพียง 8.3% และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง (ภาพที่ 1)



ในขณะที่ออสเตรีย ข้อมูลจาก Elling U นั้นพบว่า XBB.1.5 ก็ครองสัดส่วนกว่า 60% (ภาพที่ 2)



ทิศทางการระบาดขณะนี้จึงสอดคล้องกับที่หลายฝ่ายประเมินว่า Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 จะขยายวงระบาดต่อไป เพราะมีสมรรถนะการแพร่เชื้อติดเชื้อที่มากกว่าสายพันธุ์อื่นที่ระบาดอยู่ ทั้งจากการดื้อต่อภูมิและการจับกับตัวรับ ACE2 ที่ผิวเซลล์ได้แน่น



การติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจชนิดต่างๆ ราว 2 เท่า



งานวิจัยล่าสุดจาก DeVries A และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ระดับสากล JAMA Health Forum เมื่อวานนี้ 3 มีนาคม 2566 (ภาพที่ 3 และ 4)



ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และประสบปัญหา Post-COVID conditions (Long COVID) จำนวน 13,435 คน กับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อจำนวน 26,870 คน โดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด



ประชากรที่ศึกษา อายุเฉลี่ย 51 (±15.1 ปี) และเป็นเพศหญิงราว 58%



พบว่า อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาโรคหัวใจชนิดต่างๆ ทั้งการเต้นผิดจังหวะ รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้น พบในกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วเป็น Long COVID มากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อถึงราว 2 เท่า ในระยะเวลา 12 เดือน



นอกจากนี้อัตราการเสียชีวิตก็สูงขึ้นราว 2 เท่าเช่นกัน โดยประเมินว่าการติดเชื้อและเกิด Long COVID นั้นจะทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (excess death) ประมาณ 17 คนต่อประชากร 1,000 คน



...ผลจากการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ทั่วโลกอีกหลายชิ้น (ดังแสดงในตาราง) ที่ชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองสูงขึ้นราว 2 เท่า และทำให้มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อ (ภาพที่ 5)



...ดังนั้นจึงควรดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



อยู่ในที่ที่ระบายอากาศดี ทั้งตอนทำงาน เรียน ท่องเที่ยว



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งจากโควิด-19 และ PM2.5



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



