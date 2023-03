"หมอธีระ"คาดยอดติดโควิดรายใหม่ในไทยสูงราว 1,458-2,024 คน/วัน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 28 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 54,352 คน ตายเพิ่ม 355 คน รวมแล้วติดไป 679,782,886 คน เสียชีวิตรวม 6,799,016 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย เม็กซิโก ไต้หวัน ญี่ปุ่น กรีซ และโรมาเนีย



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 73.36 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 76.05



ตัวเลขรายงานประจำสัปดาห์ของไทย 19-25 กุมภาพันธ์ 2566



จำนวนผู้ติดเชื้อที่ป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 204 คน



จำนวนเสียชีวิต 9 คน



คาดประมาณจำนวนคนติดเชื้อใหม่รายวันจะสูงราว 1,458-2,024 คน



อัพเดตความรู้โควิด-19



Han L และคณะจากประเทศจีน ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์อัตราการเสียชีวิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565



เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Nature Cardiovascular Research เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566



แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 กับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างชัดเจน



กล่าวคือ อัตราตายส่วนเกินที่เกิดจากโรคเหล่านี้สูงขึ้น สัมพันธ์กับช่วงที่มีการระบาดและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19



ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรค ทั้งในระดับประเทศ และการป้องกันตัวของเราแต่ละคน เพื่อไม่ให้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อซ้ำ



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ



ปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน ที่ทำงาน ที่กินดื่ม ที่เที่ยว ที่เรียน ให้มีการระบายอากาศให้ดีกว่าเดิม



ระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยง ไม่แชร์ของกินของใช้ร่วมกัน



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งจากโควิด-19 และ PM2.5



อ้างอิง

Han L et al. Excess cardiovascular mortality across multiple COVID-19 waves in the United States from March 2020 to March 2022. Nature Cardiovascular Research. 27 February 2023.