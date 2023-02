"หมอธีระ"คาดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ในไทย 1,440-2,014 คน/วัน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 21 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 51,579 คน ตายเพิ่ม 298 คน รวมแล้วติดไป 678,751,285 คน เสียชีวิตรวม 6,791,464 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และโรมาเนีย



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.34 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 86.24



แนวทางการอัพเดตสายพันธุ์ไวรัสเพื่อผลิตวัคซีน



ทีมงานขององค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่บทความเรื่องนี้ในวารสารการแพทย์ Nature Medicine เมื่อวานนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2566



ข้อมูลจำเป็นสำหรับการวางแผนเรื่องวัคซีนนั้นมาจากหลายแหล่ง ตั้งแต่ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยรายงานอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอ และทันเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการว่าการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัสนั้นส่งผลต่อสมรรถนะการติดเชื้อ แพร่เชื้อ การดื้อต่อภูมิคุ้มกัน และ/หรือส่งผลต่อการทำให้เกิดพยาธิสภาพ/การเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นมากน้อยเพียงใด และที่สำคัญคือการประเมินว่าวัคซีนเดิมที่ใช้กันอยู่นั้นจะยังมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ไวรัสที่พบหรือไม่ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นจะนำไปสู่กระบวนการวางแผนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่เพื่อใช้ทดสอบควบคู่กันไป และจึงนำไปสู่การวางแผนจัดการผลิตเพื่อนำไปสู่การใช้ในวงกว้าง



ด้วยสถานะปัจจุบัน ข้อมูลวิชาการหลักที่มีและใช้กันนั้น ส่วนใหญ่มาจากวัคซีนประเภท mRNA ในขณะที่วัคซีนแพลตฟอร์มอื่นนั้นข้อมูลมีน้อยกว่า



สำหรับไทยเรา



ตัวเลขจากรายงานประจำสัปดาห์ 12-18 ก.พ.2566



จำนวนป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 203 คน



จำนวนเสียชีวิต 8 คน



คาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ราว 1,440-2,014 คนต่อวัน



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ควรประมาท



ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งต่อโควิด-19 และ PM2.5 ลงไปได้มาก



ความใส่ใจสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว จะช่วยประคับประคองให้เรามีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในยุคที่โรคระบาดยังคงอยู่ และยังไม่สิ้นสุด



การติดเชื้อแต่ละครั้ง ทำให้ป่วยได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติในระยะยาวอย่าง Long COVID ได้อีกด้วย



การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



อ้างอิง

Grant R et al. When to update COVID-19 vaccine composition. Nature Medicine. 20 February 2023.