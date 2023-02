ทอท.เร่งแก้ปัญหาสนามบินแออัด รองรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทะลุ 1 ล้านคน ส.ค.นี้

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยสถิติเที่ยวบิน และผู้โดยสารในภาพรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 107,304 เที่ยวบิน และมีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 17,350,179 คน หลังจากจีนเปิดประเทศและให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เที่ยวบินที่ทำการบินเข้ามาจีน (จีน ฮ่องกง มาเก๊า) มีจำนวน 751 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 20 เที่ยวบิน และผู้โดยสารขาเข้าจากจีนมีจำนวน 161,502 คน เฉลี่ยวันละ 4,142 คน



ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าจากจีนจะแตะ 500,000 คน ภายในประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และถึง 1,000,000 คน ภายในประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2566



นายกีรติ กล่าวว่า ทอท. อยู่ระหว่างเตรียมการแก้ไขปัญหาความแออัดคับคั่งบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยที่ผ่านมา ผู้โดยสารขาเข้า ใช้เวลาเฉลี่ย 30-50 นาที โดยประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเคาน์เตอร์ 100% โดยเฉพาะเวลาผู้โดยสารหนาแน่นช่วง 15.00-20.00 น. ขณะที่คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 ผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิจะมีประมาณ 60 ล้านคนต่อปี หรือกลับไปเท่ากับจำนวนผู้โดยสารเมื่อปี 2562



ดังนั้น ทอท.จึงมีแผนการเพิ่มขีดความสามารถของจุดตรวจหนังสือเดินทาง โดยอยู่ระหว่างเร่งทำแผน และนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะแบ่งดำเนินการ เป็น 2 ระยะ คือ



ระยะที่ 1 ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Auto Channel เพื่อรองรับผู้โดยสารขาออกได้ทุกประเทศที่มีการใช้งาน e-Passport ทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการผ่าน Auto Channel ได้ สะดวกรวดเร็ว ใช้ระบบเทคโนโลยีที่สากลยอมรับ โดยใช้ใบหน้าร่วมกับลายนิ้วมือ ทำให้ในขณะที่ผู้โดยสารขาเข้า นอกจากผู้โดยสารชาวไทยแล้ว ประเทศไทยได้มีบันทึกข้อตกลงในการผ่านเข้าประเทศทำให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้ สามารถใช้บริการ Auto Channel ได้ อีกด้วย โดยจะจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม 30 เครื่อง และติดตั้งเพิ่มอีก 26 เครื่อง รวมเป็น 56 เครื่อง



คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2566 และเริ่มทยอยทำการติดตั้งเครื่อง Auto Channel ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ไปจนครบภายในเดือนสิงหาคม 2567 ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขาออก จาก 6,200 คนต่อชั่วโมง เป็น 8,800 คนต่อชั่วโมง และสามารถรองรับผู้โดยสารขาเข้า จาก 11,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 13,300 คนต่อชั่วโมง



ระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างพื้นที่ บริเวณพื้นที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างอาคารผู้โดยสารกับ อาคาร Concourse D เพื่อเป็นโถงรองรับผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสาร Visa on Arrival (VOA) มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร โดยจะมีตม.บริการรวม 63 ช่องทาง แบ่งเป็น Auto Channel จำนวน 32 เครื่อง และเคาน์เตอร์ ตม.อีก 30 เคาน์เตอร์



ซึ่งการดำเนินการอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ เช่นกัน ซึ่งในเฟส 2 จะมีงบจัดหาเครื่อง Auto channel และงบสำหรับการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่ โดยจะเร่งจัดทำข้อกำหนดรายละเอียด (TOR) โดยจะสามารถเริ่มงานได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 และจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2568 โดยเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขาเข้าได้อีกประมาณ 2,000 คนต่อชั่วโมง และเพิ่มการรองรับในส่วนของผู้โดสาร Visa on Arrival (VOA) ได้อีก ประมาณ 400 คนต่อชั่วโมง



โดยการจัดพื้นที่และระบบตรวจหนังสือเดินทางในระยะที่ 2 เพื่อรองรับผู้โดยสาร ที่จะเพิ่มจากการเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ที่ขณะนี้การก่อสร้างและการทดสอบระบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการทำสอบเสมือนจริง ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2566



ด้านนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ต่อเนื่องจนกระทั่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 และได้อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้เกิดความแออัดคับคั่งของผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour) นั้น



ที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการแก้ปัญหาการให้บริการในหลายประเด็นกับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระล่าช้า โดย สถิติเที่ยวบินเมื่อเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวน ที่มีบริการกระเป๋าล่าช้ามากกว่า 30 นาทีประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน ในเดือนมกราคม 2566 ลดเหลือประมาณ 30 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ลดลงเหลือประมาณ 15-20 เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นประมาณ 7% ของเที่ยวบินทั้งหมด



สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะกลางนั้น บริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นทั้ง 2 ราย (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด หรือ BFS ได้เร่งดำเนินการเพิ่มจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดประเทศ



ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่ 3 ซึ่ง ทอท. ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป



สำหรับปัญหารถแท็กซี่สาธารณะขาดแคลน หลังจากเกิดโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการแท็กซี่กลับภูมิลำเนา และยังกลับมาดำเนินการไม่ครบจำนวนนั้น ได้เร่งแก้ปัญหาในการเพิ่มจำนวนแท็กซี่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและใช้เวลาในการรอคิวน้อยที่สุดซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรถแท็กซี่ฯ ในระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 3,909 คัน และ คาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่ฯ เข้าระบบเพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้ถึงจำนวน 4,500 คัน ช่วงเดือนเมษายน 2566



ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจองการใช้บริการรถ TAXI ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการรถแท็กซี่ฯ