"บิ๊กตู่"เปิดทำเนียบต้อนรับนางงามจักรวาล มอบ วธ.สนับสนุนการประกวด ส่งเสริม Soft Power ไทย

วันนี้ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบกับคณะนางงามจักรวาลที่มาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามจักรวาลในปีหน้า ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล



เมื่อนายกรัฐมนตรี และคณะนางงามลงมาหน้าตึกบัญชาการ นายกรัฐมนตรีได้พูดแซวผู้สื่อข่าวว่าถ้าใครคิดว่าสวยกว่าให้ลุกขี้นมายืนคู่เลย ซึ่งผู้สื่อข่าวบอกว่าสู้ไม่ได้ นายกรัฐมนตรี จึงเอามือทาบอกพร้อมบอกว่า "งามน้ำใจ ใช่ใบหน้า"



ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบดอกพุดซ้อนที่เด็ดมาจากข้างตึกไทยคู่ฟ้ามามอบให้นางงาม ก่อนถ่ายร่วมกัน



จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ทำมือเป็นสัญลักษณ์ไอเลิฟยู พร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า "Valentine for all of you" และ "Hello Thailand Hello universe" ก่อนชักชวนให้นางงามเดินเยี่ยมชมความงามของทำเนียบรัฐบาล ซึ่งระหว่างเดินนายกรัฐมนตรีระบุว่า เรื่องของงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมจะนำไปพิจารณา ส่วนประโยชน์จากการจัดประกวดจะทำให้คนมาเที่ยว มาดูนางงาม มาพักโรงแรม ร้านอาหาร เป็น Sof Power ของไทย