"หมอธีระ"เผยการฉีดวัคซีนจนครบคอร์สแรกช่วยลดเสี่ยงติดโควิด 83% ณ 3 เดือนแรกหลังฉีด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 12 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 85,560 คน ตายเพิ่ม 399 คน รวมแล้วติดไป 677,384,501 คน เสียชีวิตรวม 6,781,153 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน รัสเซีย เกาหลีใต้ และออสเตรีย



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 97.76 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 89.47



วันนี้อัปเดตความรู้ COVID-19 เพียบ



1. Paxlovid ลดป่วยนอน รพ.ได้ 55% และลดเสี่ยงเสียชีวิตได้ 85%



Aggrawal NR และคณะจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ The Lancet Infectious Diseases เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา



ศึกษาระหว่างมีนาคมถึงสิงหาคม 2565 เปรียบเทียบอัตราการป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต ณ 28 วัน ระหว่างกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง จำนวน 21,493 คน โดยมี 9,881 คนมีประวัติได้รับยา Paxlovid และ 11,612 คนไม่ได้รับยา



ผลการศึกษาพบว่า การได้รับยา Paxlovid จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 55% และลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ 85%



2. วัคซีนจะป้องกันเราได้นานแค่ไหน?



Wu N และคณะจากประเทศแคนาดา ได้ทำการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และทำการวิเคราะห์อภิมาน เพื่อหาคำตอบว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วย และเสียชีวิตได้นานเพียงใด



เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคทางเดินหายใจ The Lancet Respiratory Medicine เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา



ทบทวนงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 68 ชิ้น ทั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัคซีน 4 ชนิด ได้แก่ BNT162b2 [Pfizer–BioNTech], mRNA-1273 [Moderna], ChAdOx1 nCoV-19 [AZD1222; Oxford–AstraZeneca], และ Ad26.COV2.S [Janssen]



สรุปสาระสำคัญได้ว่า การฉีดวัคซีนจนครบคอร์สแรก (primary series) นั้นจะช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อได้เฉลี่ย 83% ณ 3 เดือนแรกหลังฉีด แต่จะลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 62% ณ 4 เดือน



ในขณะที่จะช่วยลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงได้เฉลี่ย 92% แต่จะลดลงเหลือ 79% ณ 8 เดือน และช่วยลดเสี่ยงเสียชีวิตได้เฉลี่ย 91% โดยลดลงเหลือ 86% ณ 6 เดือน



ทั้งนี้ ที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆ คือ ยุคที่มี Omicron ระบาด พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงไปกว่าเดิม ทั้งเรื่องติดเชื้อ ป่วย และเสียชีวิต



นอกจากนี้ หากดูประสิทธิภาพจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งงานวิจัยที่มีส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในช่วง Omicron ระบาด พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้เฉลี่ย 70% แต่จะลดลงเหลือเพียง 43% ณ 4 เดือนหลังฉีดกระตุ้น



และช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 89% แต่จะลดลงเหลือราว 71% ณ 4 เดือนหลังฉีด โดยข้อมูลวิจัยจนถึงปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มกระตุ้นในการลดการเสียชีวิต



...ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Omicron ระบาดยืดเยื้อเช่นในปัจจุบัน



และหากติดตามงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนให้ทราบโดยตลอด จะพบว่ามีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้มีหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต หลังฉีดเข็มกระตุ้น น่าจะอยู่ในระดับที่มากพอที่จะป้องกันได้ราว 7-11 เดือน



3. ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ป่วย Long COVID



Yin K และคณะจาก UCSF ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยทำการเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิคุ้มกันจากเลือดของกลุ่มผู้ป่วย Long COVID เปรียบเทียบกับกลุ่มที่เคยติดเชื้อแต่ไม่ได้เป็น Long COVID



เผยแพร่ใน bioRxiv เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา



พบว่า กลุ่มผู้ป่วย Long COVID นั้นมีลักษณะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ ประเภท T-cell โดยมี CD4 T-cells จำนวนมากที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อบริเวณที่มีการอักเสบเกิดขึ้น และมีภาวะอ่อนล้าของการทำงานของ CD8 T-cells



คณะผู้วิจัยคาดว่า ปรากฏการณ์ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย Long COVID นั้นอาจเกิดขึ้นจากการมีไวรัสคงค้างในร่างกาย สอดคล้องกับสมมติฐานของทีมวิจัยอื่นทั่วโลก



