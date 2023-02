"หมอธีระ"เผยรายงานพบ Omicron BA.5 มีอัตราติดเชื้อใหม่มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเกือบ 7 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 11 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 100,086 คน ตายเพิ่ม 611 คน รวมแล้วติดไป 677,239,617 คน เสียชีวิตรวม 6,780,320 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รัสเซีย และเม็กซิโก



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.38 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 71.03



อัปเดตการระบาดของอเมริกา



ล่าสุด US CDC ได้เผยแพร่ข้อมูลสายพันธุ์ที่ระบาดขณะนี้ (รูปที่ 1-3)



พบว่า XBB.1.5 นั้นครองสัดส่วนการระบาดถึงสามในสี่ (74.7%)



ในขณะที่ BQ.1.1 นั้นลดลง เหลือ 15.3%



XBB.1.5 นั้นกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยครองสัดส่วนการระบาดหลักแทบทั้งหมด ยกเว้นรัฐในแถบตะวันตกเฉียงเหนือที่ยังอยู่ระดับ 37.4%



ลักษณะการระบาดในทุกระลอกที่ผ่านมาของอังกฤษ



เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง Office of National Statistics (ONS) ได้เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ลักษณะการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (รูปที่ 4)



พบว่า การติดเชื้อในแต่ละระลอกนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการติดเชื้อใหม่สะสมที่เกิดขึ้นในระลอก Omicron นั้นมากกว่าและเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้า อัลฟ่า และสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างมาก



เฉลี่ยแล้ว Omicron BA.5 มีอัตราการติดเชื้อใหม่สะสมมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเกือบ 7 เท่า, มากกว่าสายพันธุ์อัลฟ่าราว 6 เท่า, และมากกว่าเดลต้าราว 2 เท่า



ในช่วงเวลาที่การระบาดยังไม่สิ้นสุด



การจะเสแสร้งว่าโรคระบาดไร้พิษสง ทั้งๆ ที่ยังมีข้อมูลรายวันที่แสดงให้เห็นจำนวนคนติด คนป่วย คนตาย และคนที่ได้รับผลกระทบระยะยาวอย่าง Long COVID ทั่วโลกนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ



ควรมีสติ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท



Careful...not Care free...



ความใส่ใจสุขภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และป้องกันตัวอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรามีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 และ PM2.5 ลงไปได้มาก



อ้างอิง

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey technical article: Cumulative incidence of the percentage of people who have been infected with COVID-19 by variant and age, England: 9 February 2023. Office for National Statistics. 9 February 2023.