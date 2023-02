"หมอธีระ"เผยเดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มกว่าเดือนก่อนถึง 65%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 3 กุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 133,027 คน ตายเพิ่ม 946 คน รวมแล้วติดไป 675,601,692 คน เสียชีวิตรวม 6,766,076 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รัสเซีย และเม็กซิโก



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.36 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 66.06



อัปเดตจาก WHO



องค์การอนามัยโลกออกรายงาน WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา



สาระสำคัญคือ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้าถึง 65%



ภูมิภาคที่มีการรายงานผู้เสียชีวิตสูงขึ้นนั้นได้แก่ แปซิฟิคตะวันตก (ซึ่งมีประเทศจีนอยู่) อเมริกา และแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก



ในปัจจุบัน สายพันธุ์หลักที่ระบาดทั่วโลกคือ Omicron โดยมีสัดส่วนการตรวจพบ 99.9%



ทั้งนี้ ถ้าจำแนกสายพันธุ์ย่อยของ Omicron ที่ตรวจพบมาก 3 อันดับแรกในแต่ละทวีป จะมีความแตกต่างกันไป ดังนี้



ทวีปแอฟริกา: BQ.1.1 (23.7%), BA.2.10.1 (12.3%), และ XBB.2 (12.1%)



ทวีปอเมริกา: BQ.1.1 (37.5%), XBB.1.5 (19.6%), และ BQ.1 (19.6%)



ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก: XBB.1 (37.2%), BN.1 (10.3%), และ BA.5.2 (10.3%)



ทวีปยุโรป: BQ.1.1 (31.3%), BQ.1 (13.0%), และ CH.1.1 (12.3%)



ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: XBB.1 (41.1%), BQ.1.1 (14.3%), และ BA.2.10.1 (6.0%)



ภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก: BA.5.2 (30.1%), BF.7 (13.2%), และ BQ.1.1 (8.5%)



...สถานการณ์ Long COVID ในสหราชอาณาจักร



ข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนนี้ 2 กุมภาพันธ์ จาก Office of National Statistics สหราชอาณาจักร



ผลการสำรวจจนถึง 2 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีประชากรของสหราชอาณาจักรที่ประสบปัญหา Long COVID อยู่ถึง 2 ล้านคน คิดเป็น 3% ของประชากรทั้งหมด



ในจำนวนนี้ มีถึงหนึ่งในสาม (35%) หรือประมาณ 687,000 คนที่มีอาการต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี และอีก 1.2 ล้านคน (61%) ที่มีอาการนานกว่า 1 ปี



ทั้งนี้กลุ่มผู้ป่วย Long COVID นั้น รายงานว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตกว่า 1.5 ล้านคน และกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก 380,000 คน



หากดูช่วงเวลาที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 พบว่า ผู้ป่วย Long COVID มีรายงานว่าติดในช่วงที่ Omicron ระบาดอยู่ สูงถึง 702,000 คน



อาการผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า, ปัญหาด้านความคิด/ความจำ/สมาธิ, หอบเหนื่อย, และปวดกล้ามเนื้อ



สำหรับไทยเรา



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ เวลาใช้ชีวิตนอกบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ได้ประโยชน์ทั้งป้องกันโควิด-19 และ PM2.5 ด้วย