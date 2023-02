"หมอธีระ"เผยผลศึกษาเปรียบเทียบ Long COVID ระหว่างก่อนเดลต้า-เดลต้า-โอไมครอน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 31 มกราคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 74,401 คน ตายเพิ่ม 579 คน รวมแล้วติดไป 674,963,183 คน เสียชีวิตรวม 6,760,222 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 88.36 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 83.93



เทียบ Long COVID ระหว่างก่อนเดลต้า เดลต้า และ Omicron



Gottlieb M และคณะจากสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ Clinical Infectious Diseases เมื่อ 27 มกราคมที่ผ่านมา



เปรียบเทียบอัตราการเกิด Long COVID ในผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่ยุคก่อนเดลต้า เดลต้า และ Omicron จำนวน 2,402 คน และกลุ่มคนที่ไม่ติดเชื้อ 821 คน



ทั้งนี้ในกลุ่มที่เคยติดเชื้อนั้น ราว 20% ติดในช่วงก่อนเดลต้า 50% ยุคเดลต้า และอีก 30% ในช่วง Omicron ระบาด



พบว่า อาการระยะยาวที่พบบ่อยสุดคือ อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า ซึ่งเกิดขึ้นราว 16.7% ในช่วงก่อนเดลต้า 11.5% ในช่วงเดลต้า และ 12.3% ในช่วง Omicron



นอกจากนี้หากเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีอาการผิดปกติตั้งแต่ 3 อาการขึ้นไปนั้น พบได้ถึง 28.4%, 21.7%, และ 16.0% ตามลำดับ



อย่างไรก็ตามแม้ดูแนวโน้ม Omicron จะเกิดปัญหา Long COVID น้อยกว่าเดลต้าและสายพันธุ์ก่อนหน้า แต่เมื่อทำการวิเคราะห์โดยควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกวนต่างๆ รวมถึงการได้รับวัคซีนแล้ว พบว่าอัตราการเกิดอาการผิดปกติต่างๆ ของ Long COVID นั้นไม่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์



...การติดเชื้อ ไม่จบแค่ชิลๆ แล้วหาย แต่ป่วยรุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID ด้วย



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ระหว่างใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



โควิด-19 ยังเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับโลก ดังที่องค์การอนามัยโลกได้แถลงล่าสุดเมื่อวานนี้



