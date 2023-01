“หมอวรงค์”เผย 10 ข้อเกี่ยวกับดาวเทียมที่ประชาชนต้องรับรู้

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทวงคืนดาวเทียม



ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการดาวเทียมของประเทศ มีข้อมูลที่น่าสนใจหลาย ที่ประชาชนที่เป็นเจ้าประเทศต้องรับรู้



1.การส่งมอบดาวเทียมดวง4 และดวง6 จนขณะนี้ ยังไม่สามารถฝึกอบรม บุคคลากรของรัฐให้บังคับดาวเทียมได้จริง แต่ฝ่ายรัฐที่มีอำนาจ ก็ไม่จริงจังกับสัญญาสัมปทานที่หมดอายุ



2.มีการขายอุปกรณ์ จานรับสัญญาณดาวเทียมของรัฐ ราคาหลักร้อยล้านบาท แต่ขายให้เอกชนแค่หลักแสนบาท ทั้งๆที่คุณภาพการใช้งานยังใช้งานได้



3.ตำแหน่งดาวเทียมอินเตอร์เน็ตของไทย ถือว่าเป็นตำแหน่งของราชาดาวเทียม เพราะครอบคลุมทั้งอินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประมาณ1ใน3ของพื้นโลก และคลุมประชากรมากที่สุดในโลก เศรษฐกิจใหญ่ของโลก เป็นที่หมายปองของทุกชาติ



4.การที่ให้เอกชนไปทำกิจการดาวเทียม จึงอันตรายต่อชาติเพราะอาจมีปัญหาเรื่องความมั่นคง การจารกรรม สมรู้กับต่างชาติ เพราะของเรานั้นเป็นที่หมายปอง



5.ขณะนี้มาเลเซียกำลังจะยิงดาวเทียมอินเตอร์เน็ตขนาด 100 gigabit per second และอินโดก็กำลังจะยิง อีก 2ดวง ซึ่งของอินโดนีเซีย จะมีศักยภาพถึง 300 gigabit per second ทุกอย่างรัฐบาลทำเองหมด แต่ของเราให้เอกชนทำ และรัฐบาลไทย เรามีของใช้แค่ 400 megabits per second ซึ่งในโลกอนาคต รัฐบาลไทยจะสู้ประเทศเหล่านี้ไม่ได้เลย



6.ดาวเทียมอินเตอร์ของไทย ใช้ประโยชน์แก่คนไทยแค่8% และในราคาที่แพงกว่า ที่เขาขายต่างชาติมาก



7.ปกติแล้วอายุดาวเทียมอินเตอร์เน็ต หนึ่งดวงประมาณ 15 ปี สามารถสร้างรายได้ประมาณ 150,000 ล้านบาท แต่ประมูลสิทธิไปหลักร้อยล้าน



8.หน่วยงานรัฐมีศักยภาพ ในการดูแล และบริหารกิจการดาวเทียมได้ แต่ถูกทำให้อ่อนแอ ถึงขนาดคนของรัฐให้การต่อศาล (ที่กำลังถูกขอคุ้มครองชั่วคราวเรื่องดาวเทียม) ว่าหน่วยงานรัฐดูแลกิจการดาวเทียมไม่ได้ แต่ถูกหักล้าง จากหนังสือที่เป็นหลักฐานว่า หน่วยงานรัฐ มีความพร้อมที่จะดำเนินกิจการดาวเทียมได้เอง



9.โลกอนาคตเป็นโลกดิจิตอล อุปกรณ์เครื่งใช้เป็น iot(internet of things) ของใช้จะถูกสั่งการผ่านมือถือ ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ต ทั้งแบบผ่านสายและผ่านดาวเทียม จะมีความสำคัญมาก และถ้าเป็นของเอกชนราคาจะสูง แต่ถ้ารัฐดำเนินการราคาจะถูกลง



10.ดาวเทียมอินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญต่อศักยภาพประเทศ ทุกประเทศรัฐบาลเป็นผู้ดูแล อนาคตอินเตอร์เน็ตจะเป็นพื้นฐานชีวิตทั้งในป่า เขา ทะเล เกาะ เครื่องบิน เรือ รถ ถ้ารัฐไม่ดำเนินการเอง การพัฒนาประเทศในอนาคต เราจะแพ้มาเลเซีย และอินโดนีเซียแน่นอน

