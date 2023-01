สธ.จัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชา หวังสร้างความเข้าใจนักท่องเที่ยวใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อก "กัญชา" ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำ "กัญชา" มาใช้ทางการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อสันทนาการ โดยระหว่างที่รอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับมาควบคุมให้มีการใช้กัญชาในทางที่ถูกต้อง เช่น กลิ่นและควันเป็นเหตุรำคาญ การควบคุมช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม การผลิต แปรรูป จำหน่าย ต้องมีการขออนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด ส่วนการนำมาทำเป็นอาหาร จะไม่อนุญาตให้ใช้ช่อดอกกัญชา และอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาจะต้องมีการติดป้ายประกาศบอกให้ผู้บริโภคทราบ รวมถึงต้องมีคำเตือนผู้บริโภคด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเข้มงวดตรวจตราให้มีการดำเนินการตามประกาศ ซึ่งจากข่าวที่นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากการบริโภคเค้กนั้น ส่วนมากเกิดจากการใส่ช่อดอก ซึ่งห้ามใช้ตามกฎหมายอยู่แล้ว และเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาในประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ จึงจัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชาเพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว เบื้องต้นจัดทำเป็นฉบับออนไลน์ชื่อ "10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand" เป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข ( www.moph.go.th ) และประสานขอความร่วมมือการท่องเที่ยวจังหวัดช่วยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดแสดงไว้ที่ศูนย์นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลกัญชาที่ถูกต้อง