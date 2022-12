"หมอธีระ"เผยผลสำรวจพบกลุ่มผู้ป่วย Long COVID 67% มีอาการผิดปกตินานกว่า 3 เดือน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 13 ธันวาคม 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 179,478 คน ตายเพิ่ม 806 คน รวมแล้วติดไป 653,972,540 คน เสียชีวิตรวม 6,659,501 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และฝรั่งเศส



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 82.52 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 84.11



อัปเดต Paxlovid



Dryden-Peterson S และทีมงานจาก Brigham and Women's Hospital และ Harvard T.H. Chan School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดในวารสารทางการแพทย์ระดับสากล Annals of Internal Medicine วันนี้ 13 ธันวาคม 2565



ศึกษาในประชากรวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 44,551 คน ตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคม 2565



พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัส Paxlovid (Nirmatrelvir/ritonavir) ช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ราว 40% และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ราว 70%



แม้อัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะอยู่ในระดับต่ำราว 1% แต่การได้รับยาต้านไวรัสก็ลดความเสี่ยงลงไปได้อีก



อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศก็ต้องพิจารณาเรื่องอื่นๆ มาประกอบด้วย อาทิ สถานการณ์การติดเชื้อที่เป็นอยู่ งบประมาณ ความคุ้มค่า ชนิดของยาต้านไวรัสต่างๆ



อัปเดต Long COVID ในไอร์แลนด์



ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจ เปิดเผยโดยสส.Denis Naughten ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565



สาระสำคัญคือ ปัจจุบันคาดว่าจะมีประชากรวัยผู้ใหญ่ในไอร์แลนด์ราว 6% ที่กำลังประสบปัญหา Long COVID



โดยในกลุ่มผู้ป่วย Long COVID ข้างต้นนั้น 67% มีอาการผิดปกติต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 เดือน (เพศหญิง 69%, เพศชาย 60%)



ทั้งนี้ 84% รายงานว่าอาการผิดปกติที่มีนั้นทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้น



อาการผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า อาการหอบเหนื่อย ปัญหาด้านความจำ ปัญหาการนอนหลับ และอาการปวดกล้ามเนื้อ



ข้อมูลต่างๆ จากทั่วโลกนั้นตอกย้ำให้เรารับรู้ว่า การติดเชื้อโควิด-19 นั้นไม่ได้จบชิลๆ แล้วหาย แต่ป่วยรุนแรงได้ ตายได้ สำคัญกว่านั้นคือ อาจเกิดอาการผิดปกติเรื้อรังระยะยาวได้ในทุกระบบของร่างกาย ทั้งสมอง ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ฯลฯ



การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสถานที่เสี่ยง



ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนด



เหนืออื่นใด การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก