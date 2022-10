'หมอธีระ'แนะวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเตรียมรับมือระลอกใหม่ช่วงปลายปี

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 26 ตุลาคม 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 306,534 คน ตายเพิ่ม 798 คน รวมแล้วติดไป 633,549,973 คน เสียชีวิตรวม 6,585,043 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.73 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 77.69



อัพเดตความรู้โควิด-19 ระดับภูมิคุ้มกันในน้ำเลือด (แอนติบอดี้) หลังฉีดกระตุ้นด้วย Bivalent vaccines เทียบเท่ากับวัคซีนรุ่นดั้งเดิม



ล่าสุดมีงานวิจัย 2 ชิ้น จากสหรัฐอเมริกา นำเสนอผลการศึกษาพบว่า วัคซีนชนิด Bivalent นั้น หลังจากฉีดเป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4) แล้ว ทำให้เพิ่มแอนติบอดี้ต่อไวรัสสายพันธุ์ BA.5 ในเลือดได้ในระดับที่ไม่ต่างจากการใช้วัคซีนดั้งเดิม



มีการวิเคราะห์กันว่า ปรากฏการณ์นี้อาจบ่งถึงภาวะ immunological imprinting จากการสัมผัสกับแอนติเจนสายพันธุ์ดั้งเดิมมาก่อน และมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านคิดว่าอาจจำเป็นต้องฉีด Bivalent vaccine เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 จึงจะเห็นการตอบสนองที่จำเพาะต่อ BA.5 มากขึ้น



อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการศึกษากันต่อไปอีกระยะ ในระหว่างนี้ การฉีดวัคซีนเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นนั้นถือว่ามีความสำคัญสำหรับทุกประเทศ เพื่อเตรียมรับมือกับระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิต



เหนืออื่นใด การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างใช้ชีวิตประจำวันถือเป็นเรื่องสำคัญ



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



