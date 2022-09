'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงลงพระนาม แสดงความอาลัย‘ควีนเอลิซาเบธที่ 2’

เพจเฟซบุ๊ก UK in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า [Scroll down for English] สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2



พระราชวงศ์ของสหราชอาณาจักรและไทยมีความสัมพันธ์อันต่อเนื่องยาวนาน และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2515 และ 2539



ฯพณฯ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้ถวายการต้อนรับ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2



The British Embassy was honoured to welcome HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Ambassador’s Residence to sign the book of condolence for Her Majesty Queen Elizabeth II this morning.



The British and Thai Royal Families share long-standing ties and history, with Her Majesty Queen Elizabeth making State Visits to Thailand in 1972 and 1996.



HE Mr Mark Gooding OBE, British Ambassador to Thailand, exchanged fond memories of Her Late Majesty with HRH Sirindhorn.