รองเลขาฯ นายกฯ เผยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม GRP15 เป็นโอกาสดันนโยบาย GRP

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ ครั้งที่ 15 (15th APEC Conference on Good Regulatory Practice : GRP15) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 ของไทย ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและผลักดันนโยบาย GRP ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสให้ไทยนำเสนอบทบาท และแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเปิดและรัฐบาลดิจิทัล (Open and Digital Government) ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางกฎหมาย



โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม 15th APEC Conference on Good Regulatory Practice ภายใต้หัวข้อหลัก “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการกฎหมายในช่วงวิกฤติและเตรียมความพร้อมสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคหลังวิกฤติโควิด 19” โดยสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำเครื่องมือด้านกฎหมายที่ดีหรือ Good Regulatory Practices หรือ GRP ทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อลดกำแพงทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า ซึ่งหลายเขตเศรษฐกิจได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการมีกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นสากลมากขึ้น