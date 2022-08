นักวิชาการอิสระโพสต์ Forex ไม่เถื่อนเป็นอย่างไร

ดร.วชิรศักดิ์ จึงสถาพร นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า Forex ไม่เถื่อนเป็นอย่างไร คำตอบคือต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เท่าที่ทราบธนาคารมีใบอนุญาตแน่นอน มีอยู่ช่วงหนึ่งยุค 90 ก็มีบริษัทเงินทุนเคยได้ใบอนุญาตไปบ้างเพื่อจะขยับขึ้นเป็นธนาคารต่อไป



ที่ธนาคารเขาทำงานอย่างไร เขามี

ห้องค้าเงินตราต่างประเทศ เขาทำหน้าที่ บริหารต้นทุนของธนาคาร เขาขายเงินซื้อเงินบริหาร Portfolio ให้ทั้งธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า counter rate ทีมนี้ก็เสก

ตัวเลขออกมาทุกวัน เงินแต่ละสกุล ธนาคารรับแลกซื้อและขายที่ อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ เงินหลายสกุลครับที่ธนาคารให้บริการ และยังมีเหรียญกับธนบัตรให้แลกด้วย แลกไปเก็บได้ไหม แลกได้ครับตามกฎ เก็บไว้สิบปี ไม่มีค่าใช้จ่ายกวนใจ



ยังไม่รวมเรื่องค้าตราสารหนี้อีก ดอกเบี้ยที่ให้ฝากให้กู้ก็ออกมาจากห้องนี้ รับมาเท่านี้ ปล่อยเท่านี้ รับทำ Forward contract อีก จะโอนเข้าโอนออกรับ lock rate ใครมา Walk in ได้ไหม ไม่ได้ครับ ห้องนี้เดินเข้าไม่ได้ง่ายๆครับ เฉพาะฝ่ายเท่านั้น



หลายคนอยากรู้เขาทำงานอย่างไร อธิบายแบบง่ายๆ พอเข้าใจระบบพื้นฐานก็แล้วกัน ห้องนั้นจะมี จอคอมเยอะมาก เหมือนห้องค้าหุ้น แต่ไม่ได้ต่อเข้าตลาดหุ้น ทีมน่าจะมีสัก 4 กลุ่ม มี Operation , Bond , Trader , เซียน (ผมเรียกเอง)



Trader ก็รับ order ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร มีสินเชื่อดูแล เวลาจะขอ FX โอนเข้าโอนออก เท่าไหร่ code (Quote เขียนผิดอีกละ) ราคาให้ตอนนั้นเลย FX มันวิ่งทั้งวัน ใครจบใหม่ทำงานห้องค้าเงินก็จะเริ่มตรงนี้ก่อน เวลา interview จะถามแบบว่า มี เงิน 2 ล้านห้าแสนบาท แปลงเป็นเงิน Yen จะได้กี่ Yen แล้วถ้าแลกเป็น EU สัก 50% จะได้เท่าไหร่ ห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะ ถามกลับไปมา ดูความชำนาญคิดเลขเก่งไหม



ส่วนเซียนทำอะไรก็ Senior Trader ที่ทำงานมานานมากผมเปลี่ยนสี เขาจ้างให้เล่นค่าเงิน ให้เงินไปเทรด เอากำไรมา ซื้อขายเงินตรา และต้องทำตามกฎระเบียบธนาคารอย่างเคร่งครัด ตอนเย็นต้องทำ ปิด position ยอดรวมทั้งหมดทุกสกุล ต้อง Square ความเสี่ยงออกให้หมด ตอนกลางคืนไม่เทรด แต่ธนาคารต่างชาติจะเทรดตลอด กลางคืนมีอีกทีม ลูกค้าทำ Forward Contract เขาก็ต้องจับคู่ ให้มัน Balance ทุกวัน ลดความเสี่ยง



คิดไม่ออกให้คิดถึงเจ้ามือรับแทงบอลที่จับ Matching บอลทั้งสองฝ่ายเท่ากันหมด ใครแพ้ชนะ เจ้ามือก็ไม่พัง ได้ค่าน้ำแน่ๆพอ ไม่เอารวยจน เอากำไรอย่างเดียว พอเข้าใจแล้วนะครับ ของจริงเขาทำงานแบบนี้ ธนาคารแต่ละแห่งจะมีฝ่ายนี้ ขนาดก็แล้วแต่ปริมาณลูกค้า ธนาคารต่างประเทศในไทยขนาดเล็กมากไม่ถึงสิบคน เขาเน้น Transaction ใหญ่เท่านั้น



เพื่อนผมเรียกเทพว่า ไปสวนสัตว์ เวลาจะติดต่อเทพ บางครั้งเขาตอบว่าพี่เขาไปสวนสัตว์ รบกวนไม่ได้ฝากโน๊ตไว้แล้วกัน เทพทำงานเรียกว่าสวนสัตว์เพราะว่าเวลาเข้า Position จะมีเสียงร้องออกมาตลอด สาด สาด อาการแบบว่า ใส่เงินไป 5 ไม้ ไม้ละ 10 ล้านแล้วขาดทุนตลอด บางคนก็เป็นลมคาโต๊ะก็มี เลิกงานมานี่สลบ เครียตมากตาแดง



เดี่ยวนี้มีคนแนะนำตัวเองบอกเป็น Trader ผมละขำ ประเภทมีเงินซื้อจอมามากๆ เอาไอแพดหลายตัวมาวาง แบบว่ามีจอเยอะ เก่งแล้วละ ใครจ้างบริหารละ มีกฎระเบียบไหม ขาดทุนได้กี่ % มีฝ่าย Risk ควบคุมหรือไม่ ทำรายงานส่งใครบ้าง หาลูกค้าอย่างไร ตอบไม่ได้เลย นั่งคนเดียวเล่นเอง เออเอง มโนว่าเป็น Trader ซะแล้ว มันง่ายไปนะ แค่ investor เอง



อีกแบบประเภทสอน Trade นี่ก็สุดยอดจอมยุทธ รายได้ไม่ได้มาจากการเทรดเลย เอาเงินค่าอบรมก่อน แล้วพาไปท่อง Web ไหนก็ไม่รู้ เคยเห็นมีจัดสัมมาแจกสูตรรวย Download App นี่นะเคาะตามเลย กำไรกันทั้งห้องสัมนา ง่ายเกินไปหรือเปล่า เดี่ยวได้เปลี่ยนชื่อเป็น วอนนอนคุก



มีโอนเงินออกไปต่างประเทศด้วย แอบใช้บัตรเครดิตรูด กองทัพมด จริงๆโอนเงินไปต่างประเทศต้องแจ้งธนาคารชาติครับ หลายคนโอนออกได้ โอนเข้าไม่ได้ก็มี โอนออกจากต่างประเทศนี่ยากที่สุด จะรายงานว่าอะไร แต่วิชามารเยอะ โอนที่ไหนมาให้ก็ไม่รู้ โอนในประเทศให้หรือเปล่า ตามมุขเขาไม่ทันหรอก มันไม่ง่ายเลย



ยิ่งคนต่างชาติยิ่งโกงเก่ง โยงไป สามประเทศ รับรองไล่จับไม่ถึง ทนายที่ว่าแน่ ถามจริง ตัวทนายเคยว่าความในต่างประเทศหรือยัง ภาษาอังกฤษกระดิกถึงขั้นมีเนติต่างประเทศหรือไม่ เล่ามาเยอะแล้ว เดี่ยวยาวไปน่าเบื่อ แต่ถ้าใครยังไม่ Get กระผมก็ขอบายแล้วกัน



รูปประกอบ ห้องค้าในสถาบันการเงินตปท.จะ ทำงานกันหลายคน สถานที่ทำงานคือธนาคารสำนักงานใหญ่ ไม่ใช่ห้องส่วนตัวคนเดียว Live จริงๆ บ้านเราคนเทรดเก่งๆมีเยอะครับ แต่เงียบ ทำกำไรเองจะไปสอนใครทำไมกัน เขาไม่มีเวลาว่างมาชวนใครเล่นหรอกครับ