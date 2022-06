อว.เปิดลงทะเบียนจ้างงาน สำหรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 68,350 คน

ตามที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องอว. เปิดลงทะเบียนจ้างงาน สำหรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน จำนวน 68,350 คน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงอว. เปิดรับลงทะเบียนบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.u2t.ac.th โดยการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทั้ง บัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 10.00 จนถึง 12.00 น. หรือ 2 ชม. แรกหลังจากเปิดระบบ เป็นจำนวนกว่า 40,000 คนแล้ว และยังมีสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดย อว.จะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ในวันที่ 17 - 21 มิ.ย. รอบสอง ในวันที่ 27 - 28 มิ.ย.ซึ่ง อว. จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 26 มิ.ย. และรอบสองในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ตั้งเป้าว่าจะมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG กว่า 68,350 คนหลังได้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG แล้วจะเริ่มปฏิบัติงานทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. เป็นระยะเวลา 3 เดือน กระจายกำลังลงไปทำงานตำบลละ 8 - 10 คน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และนำออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี การตลาดและสินค้าทั้งแบบ online/offline ทั้งในและต่างประเทศโดย อว. จะเป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่มีอยู่ในตลาด ที่สำคัญจะมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th หรือโทร. 02 2821000