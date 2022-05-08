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ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 516,905,376 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 516,905,376 ราย เสียชีวิต 6,275,649 ราย รักษาหาย 471,559,943 ราย
 