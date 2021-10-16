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ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 240,789,349 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 240,789,349 ราย เพิ่มขึ้น 422,412 ราย เสียชีวิต 4,903,914 ราย เพิ่มขึ้น 6,781 ราย หายป่วยสะสม 218,025,252 ราย เพิ่มขึ้น 360,825 ราย
 