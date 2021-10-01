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ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 234,513,382 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ 234,513,382 ราย เพิ่มขึ้น 473,489 ราย เสียชีวิต 4,796,113 ราย เพิ่มขึ้น 7,518 ราย รักษาหาย 211,308,531 ราย
 