ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์ Garcinia Extract Plus ลดน้ำหนัก 15 กิโลกรัมใน 1 สัปดาห์

จากกรณีผลิตภัณฑ์ Garcinia Extract Plus ที่ระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการลดน้ำหนัก ลด 15 กก. ใน 1 อาทิตย์โดยไม่พึ่งสารเคมีนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์พบผลิตภัณฑ์ Garcinia Extract Plus ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ การ์ซีเนีย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน, สารสกัดจากผลส้มแขก, สารสกัดจากเมล็ดองุ่น, สารสกัดจากเปลือกสน, สารสกัดจากชาเขียว, วิตามิน ซี, โคเอนไซม์ คิวเท็น และวิตามินอี) เลขสารบบอาหาร 10-1-01949-1-0076 และจากการตรวจสอบเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Garcinia Extract Plus ได้ระบุสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดน้ำหนักได้ 15 กก. ใน 1 สัปดาห์ โดยไม่พึ่งสารเคมี, ไม่ต้องอดอาหารหรือออกกำลังกาย, เผาผลาญไขมันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดได้ถึง 10 เท่า, ลดความอยากอาหาร และไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินจะถูกกำจัดออกไปอย่างถาวร กำจัดได้ถึง 500 กรัมต่อคืน อย. ตรวจสอบแล้วพบว่า เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว แสดงข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ และมีการใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ ยังพบมีการแอบอ้างชื่อบุคลากรทางการแพทย์ ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ นักโภชนาการ และผู้ศึกษาต่อมไร้ท่อ โดยกล่าวว่าเป็นผู้ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่แท้จริงแล้วนั้น ไม่มีตำแหน่งดังกล่าวตามที่กล่าวอ้าง และภาพหญิง-ชายที่อ้างว่าเป็นผู้วิจัยและร่วมวิจัยนั้น เป็นภาพหญิง-ชายที่เผยแพร่ทั่วไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงขอเตือนประชาชนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวไม่สามารถลดน้ำหนักได้ อย่าหลงเชื่อรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว เพราะไม่ได้ผลแถมอาจมีสารที่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับผู้ที่ที่อยากลดน้ำหนักควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ควบคุมอาหาร รวมทั้งออกกำลังกายอย่างเหมาะสมดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th