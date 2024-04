สุดประทับใจ "ฟ่าน ปิงปิง" โพสต์ข้อความซึ้ง "ขอบคุณประเทศไทย"

"I had so much fun! Thank you for the adventure, the flavors, and the laughter. Until we meet again! Khob khun mak ka, Amazing Thailand 🇹🇭❤️"

หลังจาก "ฟ่าน ปิงปิง" ดาราสาวดาวดังชาวจีน แต่งชุดไทยแบบจัดเต็มมาเป็นแขกรับเชิญ ในขบวนพาเหรดเปิดงาน งาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 67” เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมาจากนั้น "ฟ่าน ปิงปิง" ก็ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เช็กอินเที่ยวสถานที่ต่างๆ มากมาย ล่าสุด เธอออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าโดยขอบคุณสำหรับประสบการณ์การท่องเที่ยวในครั้งนี้ และปิดท้ายด้วยภาษาไทยว่า ขอบคุณมากค่ะ