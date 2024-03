“เชย์นิส ปาลาซิโอส” เตรียมบินลัดฟ้ามาไทยเป็น “นางสงกรานต์ระดับจักรวาล” ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมจัดใหญ่จัดเต็มงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024 สงกรานต์มหาบันเทิง” พร้อมเปิดตัวนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “เชย์นิส ปาลาซิโอส” Miss Universe 2023 ฉลองสงกรานต์ไทยในฐานะมรดกโลกบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับภาครัฐ และพันธมิตรชั้นนำ เตรียมจัดงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024 สงกรานต์มหาบันเทิง” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศผลักดันสงกรานต์ไทยขึ้นแท่น Festival ระดับโลก เป็น Magnet ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงคนไทยที่เดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ หลัง UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมร่วมส่งเสริมศักยภาพและภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร เมืองที่ดีที่สุด (Best Cities 2024) ในการมาท่องเที่ยว ภายใต้การคุมเข้มมาตรการการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด และกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยวให้คึกคัก พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศพร้อมเปิดตัว “เชย์นิส ปาลาซิโอส” มิสยูนิเวิร์ส 2023 เป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลครั้งแรกของโลกที่จะทำหน้าที่เป็น Global Cultural Ambassador ที่ส่งต่อ The Best of Thainess ทุกมิติ ในแคมเปญ “สงกรานต์มหาบันเทิง Thailand’s Songkran Festival 2024” ฉลองสงกรานต์ไทยในฐานะมรดกโลกโดย UNESCOงานนี้ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำอัดอีเวนต์นับพันงาน ยกพลความสนุกจังหวะ 3 ช่าแบบไทยๆ ขนความมันส์มาเต็มคันรถ พร้อมขบวนแห่คาร์นิวัลกว่า 300 ชีวิตบนถนนราชประสงค์ การันตีความสนุกม่วนจอยโดย โจอี้ บอย เตรียมปักหมุดจุดเล่นน้ำสงกรานต์นี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์