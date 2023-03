“ชอบโชว์โป๊-แก้ผ้ากลางหิมะ-กินในน้ำ-เที่ยวตปท.รัว ๆ” นำเทรนด์อวดรวยของอินฟลูต้องสงสัยทำผิดกฎหมาย

10 พฤติกรรมอวดรวยแบบน่าสงสัย สำหรับ youtuber, net idol, influencer ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ ฟอกเงิน หรือ ทำสิ่งผิดกฎหมาย โดยทาง รตต.มริษดารา ทำวิจัยมาให้



ข้อ 1 “โชว์เงินสดเป็นฟ่อนๆ”



พวกคนกลุ่มนี้ นิยมถอนเงินสดเยอะๆ แล้วเอาไปจ่ายเงิน สร้างภาพ ถ่ายคลิป ทั้ง ๆ ที่ ทางร้านค้าทั้งหมด ก็รับเงินโอน ก็ไม่รู้ว่าจะหอบเงินสดมาเพื่ออะไร



ข้อ 2 “ถาดข้าวลอยน้ำ”

คนกลุ่มนี้ ขาดไม่ได้เลย สำหรับกิจกรรมนี้ จะต้องกินข้าวในสระน้ำ

จริง ๆ แล้ว ไม่ได้กินหรอกค่ะ แต่ว่า เอาไว้ถ่ายรูปลง social เพื่ออวดชีวิตดี๊ดีให้คนอื่นอิจฉา



ข้อ 3 “โชว์รถยุโรป”



คนพวกนี้ มักจะเป็นคนที่ไม่รวยมาก่อน พอรวยแล้ว ก็เลยอยากจะโชว์

หลายครั้งจะมีพฤติกรรม หอบช่อดอกไม้ แต่งหน้าเต็ม แต่งชุดเต็มยศ

มารับรถยุโรปป้ายแดง ถ่ายรูปเป็นสิบ เหมือนงานรับปริญญา



ข้อ 4 “กระเป๋า Chanel”





กระเป๋ามีหลาย brand แต่ส่วนใหญ่ มักเป็นกระเป๋า Chanel อาจจะมียี่ห้ออื่นบ้าง แต่ไม่เยอะเท่า ถ้าผู้ชาย ก็จะเป็นกระเป๋าคาดตัว

ข้อ 5 “เที่ยวต่างประเทศรัว ๆ จิบไวน์ นั่ง business”



พวกนี้ เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ จะสังเกตได้ขั้นแรก คือ นั่ง business

หรือ นั่ง 1st class แล้วถ่ายรูปจิบไวน์ ถ่ายรูปสร้างความแตกต่างจากคนทั่วไป เที่ยวต่างประเทศบ่อย ๆ จนน่าแปลกใจ ว่าทำอาชีพอะไรกันแน่

ข้อ 6 “ใส่ bikini กลางหิมะ”





อันนี้ เป็น trend ใหม่ของวงการเลย จะต้องไปประเทศที่หิมะตก

แล้วต้องแก้ผ้า ใส่ bikini ถ่ายรูปกับหิมะ หรือ ไม่ก็ชอบถ่ายแบบใส่ชุดชั้นใน CK



ข้อ 7 “โอมากาเสะ”



นิยมกินโอมาเกเสะ แล้วถ่ายรูปรัวๆ

ยิ่งแพง ยิ่งถ่ายรูปเยอะ ทั้ง ๆ ที่ตัวเอง ไม่รู้เรื่องปลาเลย ไม่ได้ดื่มด่ำ กับที่ chef คอย present เอาแต่ถ่ายรูป ถ่ายคลิป เพื่อเอามาทำ content ว่าตัวเองรวย



ข้อ 8 “จัดงานวันเกิด ที่มีลูกโป่ง”



พวกนี้ นิยมรวมตัวกัน เพราะว่า lifestyle เหมือนกัน ก็เลยจัดวันเกิด นิยมจัดช่วงต้นเดือน จ้างตากล้อง จัดแสง ถ่ายภาพ แต่งรูปด้วย meitu แล้วก็ลง social เพื่อ upgrade ชีวิตของตัวเอง หลาย ๆ ครั้ง จะพบว่านุ่งน้อยห่มน้อย ไปเที่ยวกลางคืน แล้วมีช่างภาพตามเก็บภาพ แบบสว่าง ๆ แต่ฉากหลังมืด ๆ



ข้อ 9 “ชอบถ่ายภาพกับกราฟในหน้าจอ”



เพื่อทำให้ดูว่าตัวเองเป็นนักลงทุน เอาไว้เป็นข้ออ้างในการบอกเพื่อนๆ และครอบครัว ว่าได้เงินจากการลงทุน ไม่ใช่จากงานอื่น ๆ และเอาไว้ขายงาน ชักชวนคนเข้าวงการเพิ่ม



ข้อ 10 “ชอบแต่งตัวโป๊ ๆ ใส่ caption ยั่ว ๆ”

แต่แฝงไว้ด้วย line oa ที่เป็นพนันออนไลน์ หลังๆแนบเนียนมากขึ้น คือ โพสเป็น story ถ้าเข้าไปดูลึก ๆ จะเห็นว่าชอบแชร์โพสของ นอท กองสลากพลัส, แทนไท



เพิ่มเติม



สำหรับ patch ใหม่ มีเพิ่มเติมดังนี้

- การดำน้ำ scuba, freedive

แต่พอไปถามเบื้องลึก จะไม่รู้เรื่องเลย เพราะพวกนี้จะดำแค่ไม่กี่ครั้ง

จะเอาภาพมาวนๆกัน เพราะเป็นกิจกรรมคนรวย

- เหมาเรือยอร์ช ใส่ชุดว่ายน้ำ ถ่ายรูป อันนี้ ค่อยข้าง out of date แล้ว แต่ก็ยังนิยมกันอยู่ในบางกลุ่ม

- ทำบุญ นุ่งขาว ห่มขาว

- ใส่ sport bra ไปเล่น fitness แต่แต่งหน้าเต็ม สำหรับถ่ายรูป

- เริ่มแต่งตัวโป๊ๆ brand under มัดเสื้อ ไปงานวิ่ง

- ไปประเทศแปลกๆ ที่มีงานกระดิ่งรองรับ ไปทีละ 15 วัน แล้วก็กลับ



เผย 10 พฤติกรรมอวดรวยแบบน่าสงสัยของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ บลอกเกอร์ ยูทูบเบอร์ เน็ตไอดอล ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ ฟอกเงิน หรือ ทำสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งมีเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ การกิน-เที่ยว ที่เป็นเทรนด์ฮิตตามสมัยนิยมบนโลกโซเชียลอยู่หลายข้อด้วยกันทั้งนี้ เพจดังกล่าวได้เผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ปล. ถ้าประชาชนมีข้อมูล หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถ comment มาได้นะคะ ช่วยแนบภาพยกตัวอย่างมาให้ด้วย ทาง รตต.มริษดารา จะรวบรวมให้ค่ะปล2. หลักอ้างอิงจากบทวิจัยถ้าตรงสัก 1-3 ข้อ จะมีโอกาสเป็น 20%ถ้าตรงสัก 3-5 ข้อ จะมีโอกาสเป็น 70%ถ้าตรงสัก 6-8 ข้อ จะมีโอกาสเป็น 90%หลังข้อมูลนี้หลังถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นดราม่าเล็ก ๆ บนโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นจริงดังกล่าว ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ กปปค. นำเสนอ เป็นเทรนด์อวดหรูตามสมัยนิยม ซึ่งหลายคนทำเพราะเป็นไลฟ์สไตล์ปกติอยู่แล้ว หรือทำเพราะชื่นชอบ หรือทำเพื่อเป็นคอนเทนต์ให้ได้ยอดวิว ยอดไลค์เยอะ ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายเสมอไป