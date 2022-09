JerHigh x Nok Air เปิดไฟลท์พิเศษ พามะหมาตัวโปรดมากที่สุดในโลก ลัดฟ้าแอ่วเชียงใหม่

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด ในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร รวมถึงขนมสัตว์เลี้ยง แบรนด์ “JerHigh” (เจอร์ไฮ) จับมือกับ Nok Air (นกแอร์) จัดกิจกรรม "Paws can Fly บินลัดฟ้าไปกับสุนัขตัวโปรด" นำผู้โชคดี พร้อมด้วยสุนัขจำนวน 50 ตัว ซึ่งมากที่สุดในโลก ขึ้นเครื่องบินท่องเที่ยวสุดพิเศษปลายทางที่ จ.เชียงใหม่ แบบจัดเต็ม 3 วัน 2 คืน โดยมี ศิลปินและนักแสดง อาทิ ดัง-ณัฎฐฐ์ชัย บุญประเสริฐ, เอวา-ปวรวรรณ วีระภุชงค์, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, จันจิ-จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย และนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ 'Jerhigh Freeze Dried' สำหรับสุนัขและแมว มี 2 รสชาติ ได้แก่ เนื้อไก่และตับวัวแท้ 100% อุดมไปด้วยโปรตีน ปราศจากสารปรุงแต่ง ผ่านกระบวนการนวัตกรรม Freeze Dried ที่ยังคงความสด และสารอาหารดั้งเดิมไว้ครบถ้วน เปิดซองกินได้ทันที หรือจะผสมกับน้ำก่อนกินก็ได้เช่นกันบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ตั้งแต่เครื่องแลนดิ้งถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว การท่าอากาศยาน และทีมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงอายุเก่าแก่กว่า 567 ปี สวนพฤกษศาสตร์ฯ, ร้านขนมจีนบ้านเจ็ดยอด, สวนกล้วยไม้และห้วยตึงเฒ่า และนั่งรถแดงชมวิวเมือง เป็นต้น และกิจกรรมไฮไลท์ คือการประกวดการแต่งกายในธีม 'จ.จาน' ผลปรากฏว่า น้อง French Buta ได้แรงบันดาลใจจากเจ๊ไฝ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับที่พักฟรีจาก Centra by Centaraเปิดเผยว่า เจอร์ไฮมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำผู้โชคดีและแขกผู้มีเกียรติลัดฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกับน้องสุนัขสุดรัก ซึ่งนับเป็นการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินมากที่สุด โดยไม่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง ขอขอบคุณทางนกแอร์ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนไฟลท์การเดินทางที่น่าประทับใจในครั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างเป็นกันเอง ร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ของ JerHigh Officialเจอร์ไฮ พร้อมเป็นสื่อกลางที่เติมเต็มความรักระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัข บริษัทฯ มุ่งมั่นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้แนวคิด "Feed me with love" หรือมองสุนัขดั่งมนุษย์ ผ่านกระบวนการผลิตเทียบเท่ากับมาตรฐานอาหารมนุษย์ สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน มาเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว./