AWC ร่วมมือ Nobu Hospitality เตรียมเปิดโรงแรมและร้านอาหารแบรนด์ Nobu แห่งแรกในไทย

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และ Nobu Hospitality แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดหรูระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่วมลงนามข้อตกลงแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกับ AWC แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้จะเป็นการพัฒนาโรงแรม Nobu แห่งแรกของประเทศไทย 2 โครงการในกรุงเทพฯ รวมถึงร้านอาหาร Nobu แห่งแรกในประเทศไทยที่จะตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับกรุงเทพฯ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า “AWC มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสานต่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงแรมและร้านอาหารจากแบรนด์ Nobu แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจและคัดเลือกโลเคชั่นเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมในกรุงเทพฯ โดย Nobu เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงชื่อเสียงอันโด่งดังของเชฟ Nobu Matsuhisa ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลกมาแล้วมากมาย รวมทั้งรางวัลรีสอร์ทอันดับ 1 ในอเมริกา ประจำปี 2021 (# 1 Best Resort Hotel in the Continental U.S. 2021) ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และลักซ์ชัวรี่แห่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย พร้อมดึงดูดความสนใจของนักเดินทางทั้งในประเทศและจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nobu Hospitality กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าอย่างคุณวัลลภา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และด้วยกลยุทธ์ของ Nobu Hospitality ที่เลือกสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดรับรูปแบบการทำธุรกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา รวมถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับลักซ์ซัวรี่แก่ลูกค้า โดยพันธมิตรทางธุรกิจนี้เป็นความร่วมมือระยะยาว และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะส่งมอบบริการอันน่าประทับใจและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทาง Nobu มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือพัฒนาโครงการในกรุงเทพฯ เป็นเฟสแรก และจะเดินหน้าสานความร่วมมือในโครงการอื่น ๆ ต่อไปอีกในอนาคต”โรงแรมภายใต้แบรนด์ Nobu แห่งแรกในประเทศไทยนี้ พร้อมนำเสนอบริการอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศ รวมถึงประสบการณ์ด้านการบริการอันมีมาตรฐานและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการพัฒนาโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการร่วมสร้างคุณค่าในระยะยาวและยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบอีกด้วยนอกจากนี้ Nobu ยังเตรียมที่จะเปิดร้านอาหารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ภายในปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของร้านอาหาร เลานจ์ บาร์ เทอเรส รวมถึงพื้นที่สำหรับการประชุมสัมนาและจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่ของชั้นบนสุดและชั้นดาดฟ้าของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารมิกซ์ยูส (Mixed-Use) แนวไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยลูกค้าที่มาเยือนร้านอาหาร Nobu จะได้สัมผัสกับวิวแบบพาโนรามาของแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร และเพลิดเพลินไปกับการผสมสานของรสชาติอาหารที่ไม่เหมือนใคร โดยเชฟ Nobu ซึ่งเป็นเชฟซูชิที่ผ่านการฝึกฝนในหลักสูตรชั้นสูงสไตล์คลาสสิค และได้นำประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ระหว่างการเดินทางมาผสมผสานจนก่อนเกิดเป็นการหลอมรวมทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์เมนูอาหารสไตล์ฟิวชั่นในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งเป็นการผสมผสานการใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับแนวคิดในการปรุงอาหารในแบบของเปรูNobu Hospitality เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดหรูระดับโลก โดยโรงแรมและร้านอาหารในเครือ Nobu จะได้รับการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมทั้งใช้วัตถุดิบชั้นเลิศในการประกอบอาหาร โดยโรงแรมและร้านอาหารของ Nobu ในแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีการผสมผสานให้มีความกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองที่ตั้ง และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับรสชาติอาหาร เครื่องดื่ม และบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ พร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร#########################################