ตามรอย 13 หมูป่า ที่ "The caventure" ที่เที่ยวเสมือนจริงหน้าถ้ำหลวง พร้อมเปิดตัวปลายปีหน้า

จากเหตุการณ์ "13 หมูป่า" สู่ "The caventure" แลนด์มาร์กใหม่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่เป็นการจำลองบรรยากาศวันเกิดเหตุ ให้ทุกคนได้สัมผัสกัน คาดเตรียมเปิดให้ชมปลายปี 66index creative village บริษัทจัดอีเวนต์ชื่อดัง เเถลงข่าว "อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ลงทุน The caventure project มูลค่า 1,000 ล้านบาท" ซึ่งเป็นการนำเอาเหตุการณ์ 13 หมูป่ามาสร้างให้กลายเป็น Attraction ระดับโลก ณ บริเวณถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงรายโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ 17 วันที่ทีมฟุตบอล "หมูป่า" ทั้ง 13 คน และโค้ช ได้ติดอยู่ในถ้ำหลวงนางนอน เมื่อช่วงวันที่ 23 มิ.ย. - 10 ก.ค. 61 ที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวไปทั่วโลก มาสร้างเป็นแลนด์มาร์กที่เที่ยวใหม่หน้าถ้ำหลวง ให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ทีมหมูป่าได้เจอซึ่งตัวโครงการได้เตรียมเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 และทางทีมผู้สร้างเชื่อว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย ทั้งคนไทย และต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นสำหรับภายในโครงการ THE CAVENTURE โดดเด่นด้วยตัวอาคารที่มีรูปทรงเลียนแบบมาจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และมี "บูชาสถาน" เรื่องราวความเชื่อของคนไทย เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนท้องถิ่นพร้อมมีจุดชมวิวทรงบอลลูนให้เห็นเทือกเขาขุนน้ำนางนอน ถ้ำหลวง และโดยรอบอีกด้วย รวมถึงมีโซนคาเฟ่ร้านอาหาร ที่มีไฮไลต์คือ "เมนูหมูป่า" ซึ่งเป็นกลุ่มเมนูอาหารที่ 13 หมูป่าอยากกินเมื่อออกจากถ้ำให้ได้ลิ้มลองกัน และมีร้านขายของที่ระลึกให้ได้อุดหนุนกันอีกด้วยเมื่อเข้ามาภายในจะได้สัมผัสกับประสบการณ์เสมือนจริง เหมือนที่ 13 หมูป่าได้เจอ ว่าพวกเขาอยู่รอดได้อย่างไร และได้รับการช่วยเหลืออย่างไร และยังมีพื้นที่จัดแสดงมีของใช้จริงของ 13 หมูป่ามาจัดแสดงด้วย คือ จักรยาน เสื้อผ้าชุดที่ใส่ไปถ้ำหลวง อุปกรณ์ของจริงที่นำเข้าไปช่วยชีวิต 13 หมูป่า ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วย Navy SEAL ประเทศไทย และอื่นๆ อีกมากมาย