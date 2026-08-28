ก.ล.ต. หนุน บล. นำ ESGมาประยุกต์ร่วมกับการดำเนินธุรกิจ

ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันให้ บล. นำประเด็น ESG มาบูรณาการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และประยุกต์ใช้คู่มือของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนการเผยแพร่ “คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาบูรณาการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น พร้อมส่งเสริมบทบาทของ บล. ในฐานะตัวกลางสำคัญของตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ บล. นำประเด็นด้าน ESG มาบูรณาการในการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนให้ บล. นำประเด็นด้าน ESG มาผนวกในการวิเคราะห์การลงทุน การให้บริการลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ และการดำเนินการด้านความยั่งยืนภายในองค์กร
เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นด้าน ESG ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการให้บริการผู้ลงทุน โดย บล. ที่สามารถบูรณาการ ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงสนับสนุนบทบาทของ บล. ในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”
เมื่อปี 2568 ก.ล.ต. ได้จัดทำ “คู่มือการใช้ปัจจัยด้าน ESG ในการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ บล. ในการเตรียมความพร้อมและยกระดับการดำเนินการด้นการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ESG แก่ผู้ลงทุน
ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ “คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์” (ESG Implementation Guideline for Securities Company) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ บล. ในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ASCO ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ
คู่มือดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่ ก.ล.ต. ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการ ESG เข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของ บล. เพื่อให้ บล.สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และมูลค่าของกิจการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม และยังครอบคลุมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างกำกับดูแลด้านความยั่งยืนขององค์กร การจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ESG Materiality Assessment) การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ พร้อมแบบประเมินระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บล. เบื้องต้น (ESG Self-Assessment) เพื่อให้ บล. สามารถประเมินระดับความพร้อมและวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG ได้อย่างต่อเนื่อง
ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนให้ บล. ศึกษาข้อมูลและนำ “คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์”* ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับ “คู่มือการใช้ปัจจัยด้าน ESG ในการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์”** ของ ก.ล.ต. รวมถึงแนวทางการจัดทำบทวิเคราะห์และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น ส่งเสริมบทบาทของ บล. ในฐานะตัวกลางสำคัญของตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) พร้อมร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
หมายเหตุ :
* ดาวน์โหลด “คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ https://setsustainability.com/libraries/1611/item/esg-implementation-guideline-for-securities-company
** ดาวน์โหลด “คู่มือการใช้ปัจจัยด้าน ESG ในการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์” ของ ก.ล.ต. ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Documents/ESG-integration-manual.pdf