MONEY EXPO 2026 RAYONG เสิร์ฟโปรแรง

งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 8 MONEY EXPO 2026 RAYONG จัดเต็มข้อเสนไอทางการเงิน ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2569 ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ขนทัพธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกัน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ทรัพย์ NPA ผ่อน 0% นาน 24 เดือน เงินฝากดอกเบี้ย 0.829% ต่อปี ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ดอกเบี้ย 0% ตลอดโครงการ และรวมหนี้ดอกเบี้ย 3-5% ต่อปี ซื้อประกันในงาน รับทองคำแท่ง iPhone17 Pro Max และ Samsung Galaxy S26 ฟังสัมมนาฟรี อาทิ หัวข้อ “คัดสุดยอดหุ้นคุณภาพ รายได้-กำไรเติบโต” “Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤต” และ “สิทธิประโยชน์และมาตรการที่สนับสนุน SME ของ สสว.”
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัด งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 8 MONEY EXPO 2026 RAYONG ภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ” ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง จังหวัดระยอง โดยรวบรวมสถาบันการเงินและผู้ให้บริการด้านการเงิน การลงทุน และประกันมาไว้ในงานเดียว เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการเปรียบเทียบข้อเสนอ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้ให้บริการโดยตรง และนำเทคโนโลยี AI มาช่วยต่อยอดการวางแผนการเงินและการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายของแต่ละบุคคล
“MONEY EXPO 2026 RAYONG ปีนี้ ผู้เข้าชมงานสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้ครบวงจรในที่เดียว ทั้งสินเชื่อบ้าน รถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจ SME เงินฝาก กองทุนรวม หุ้น อนุพันธ์ ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันสุขภาพ พร้อมเปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายสถาบันและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนทางการเงินให้เหมาะกับเป้าหมายของตนเอง” นางสาวภาคนีกล่าว
เปิดโปรเด่น กู้บ้าน-ซื้อทรัพย์ NPA-เติมทุนธุรกิจ
สำหรับโปรโมชั่นไฮไลต์ภายในงาน เริ่มจาก สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน พร้อมทางเลือก ทรัพย์ NPA ผ่อน 0% นาน 24 เดือน สำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินราคาพิเศษ ขณะที่ผู้ประกอบการมีทางเลือก ลงทุนร้านสะดวกซัก ดอกเบี้ยต่ำ 0.94% ต่อเดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องและต่อยอดธุรกิจ
ด้านการออม พบกับ เงินฝากดอกเบี้ย 0.829% ต่อปี ส่วนผู้ที่ต้องการบริหารจัดการภาระหนี้ มีมาตรการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ดอกเบี้ย 0% และทางเลือก รวมหนี้ดอกเบี้ย 3-5% ต่อปี ช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดการภาระทางการเงิน
สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสสร้างความมั่งคั่ง ภายในงานมีผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลาย ทั้ง กองทุนรวม หุ้น และอนุพันธ์ พร้อมบริการด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งเงินคืน สิทธิลดหย่อนภาษี และของสมนาคุณ อาทิ ทองคำแท่ง iPhone17 Pro Max และ Samsung Galaxy S26 ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
สัมมนาฟรี 3 วัน จากกูรูระดับประเทศ
นอกจากโปรโมชั่นทางการเงินแล้ว ภายในงานยังจัด สัมมนาฟรีตลอด 3 วัน เปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน SME การเงิน และการลงทุน ถ่ายทอดความรู้และมุมมองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ณ เวทีสัมมนา ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ได้แก่
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 15.20-16.00 น. หัวข้อ “สิทธิประโยชน์และมาตรการที่สนับสนุน SME ของ สสว.” วิทยากรโดย คุณภัทรพร ช่วยงาน ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดระยอง
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤต” วิทยากรโดย คุณจักรพงษ์ เมษพันธ์ (โค้ชหนุ่ม) เจ้าของเพจ Money Coach
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 14.00-15.30 น. หัวข้อ “คัดสุดยอดหุ้นคุณภาพ รายได้-กำไรเติบโต” วิทยากรโดย คุณสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ลุ้นรางวัล พร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดงาน
ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมกิจกรรม “ธุรกรรมนำโชค” เพียงทำธุรกรรมทางการเงินใดก็ได้ภายในงาน ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ ลุ้นรับของรางวัล อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major ตุ๊กตา Happy Money กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ และเสื้อยืดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
สำหรับสายสุขภาพ พบกับ MONEY EXPO MONEY RUN “วิ่งแลกเสื้อ” เปิดให้ร่วมวิ่งสะสมระยะทางระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2569 เลือกได้ทั้งวิ่ง 4 กิโลเมตรจบในครั้งเดียว หรือสะสมระยะทางครบ 12 กิโลเมตร เมื่อทำสำเร็จและแสดงหลักฐานจากแอปพลิเคชันบันทึกการวิ่ง รับฟรีเสื้อ MONEY EXPO Limited Edition จำกัด 50 สิทธิ์แรก
ทั้งนี้ การจัดงานยังคงดำเนินในรูปแบบ Hybrid Exhibition เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมได้ทั้งออฟไลน์ โดยเดินทางมารับบริการและทำธุรกรรมภายในงาน และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpo.net เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการทางการเงิน
แคมเปญโปรโมชั่นเด่นในงาน
MONEY EXPO 2026 RAYONG
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• สินเชื่อบ้านบัวหลวง / สินเชื่อบัวหลวงพูนผล บ้านแลกเงิน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน
• เงินฝาก e-Savings / บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล ดอกเบี้ย 0.829% ต่อปี เมื่อฝาก 24,000 บาท ครบ 12 เดือน พร้อมรับกระเป๋าผ้าเมื่อเปิดบัญชีภายในงาน
• กองทุนรวม RMF / Thai ESG / Thai ESGX ลงทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับ Universal Adapter
• หลักทรัพย์บัวหลวง (BLS) เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายอัตโนมัติ (ATS) รับ BLS Utility Bag
• บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท เครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ รับ Eco Bag
• ประกันชีวิต เอไอเอ / กรุงเทพประกันชีวิต สมัครแบบประกันบี ทูเกตเทอร์ หรือเกนเฟิสต์ที่ร่วมรายการ ชำระเบี้ยปีแรกภายในงาน และมีทุนประกันตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับ Starbucks Gift Card สูงสุด 1,000 บาท
• ประกันวินาศภัย กรุงเทพประกันภัย สมัครบริการที่ร่วมรายการและชำระเบี้ยปีแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับ Lotus’s Gift Card สูงสุด 500 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• สินเชื่อบ้านกรุงศรี ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ลดค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% และอัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
• สิทธิพิเศษสินเชื่อบ้าน เบิกรับเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท รับกระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24 นิ้ว และหากเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาท พร้อมสมัคร MRTA/MLTA รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 3,000 บาท
• สินเชื่อรถแลกเงิน “คาร์ ฟอร์ แคช” รองรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และบิ๊กไบค์ ออกเลขที่สัญญาภายใน 9 ตุลาคม 2569 รับบัตรกำนัล Lotus’s และกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไข
• สินเชื่อส่วนบุคคล รับของสมนาคุณเมื่ออนุมัติวงเงินตามกำหนด อาทิ Valentino Rudy Tote Bag, Valentino Rudy Backpack และ Caggioni 20 นิ้ว
• สินเชื่อกรุงศรี SME สำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน รับ Starbucks Card มูลค่า 100 บาท
• ประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา / ไทยประกันชีวิต ชำระเบี้ยรายปี รับของสมนาคุณตามระดับเบี้ย
• อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จรูปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับ Tote Bag และผู้ชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ รับ Krungsri Gift Card 40,000 บาท รวม 3 รางวัล
• กองทุนรวม ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการทุก 50,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 100 บาท สูงสุด 1,000 บาทต่อท่านต่อวัน
• หลักทรัพย์กรุงศรี ลูกค้าใหม่เปิดบัญชี 2 ประเภทขึ้นไป พร้อมยื่นเอกสารครบและสมัคร ATS รับ KSS Wealth Backpack หรือเปิดบัญชีออนไลน์สำเร็จและมียอดซื้อขายตามช่วงเวลาที่กำหนด เลือกรับ KSS Wealth Backpack หรือ e-Coupon Shopee 200 บาท
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ สมัครพร้อมชำระเบี้ยปีแรกภายในงานตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับของสมนาคุณ อาทิ กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว แก้วเก็บอุณหภูมิไทจิ และร่มไทยประกันชีวิต 22 นิ้ว
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับกระเป๋าผ้าร่มพับได้ KTAXA
• ซื้อประกันรายสามัญ FYP ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับ KTAXA Tote Bag
• เมื่อกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ รับของสมนาคุณตามระดับเบี้ย ตั้งแต่หมอนผ้าห่มแพนกวิน KTAXA สำหรับเบี้ย 30,000–49,999 บาท ไปจนถึงกระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว พร้อมโบนัสเครดิต สำหรับเบี้ย 50,000–99,999 บาท
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• ผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ MaX Three One 3/1 Xtra ชำระเบี้ยประกัน 1 ครั้ง คุ้มครอง 3 ปี รับผลตอบแทนคงที่ 2% ต่อปี รวมตลอดสัญญา 106% พร้อมรับ Cashback สูงสุด 5,000 บาท เมื่อชำระผ่าน QR PromptPay ตามเงื่อนไข
• ผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ MaX Ten One 10/1 Xtra ชำระเบี้ยประกัน 1 ครั้ง คุ้มครอง 10 ปี รับผลตอบแทนสูงสุด 2.5% ต่อปี รวมตลอดสัญญา 122.5% พร้อมรับ Cashback สูงสุด 75,000 บาท หรือ 1.5% ของเบี้ยประกัน เมื่อชำระผ่าน QR PromptPay หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไข
• ผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ MaX Ten Ten 10/10 Xtra Plus ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี รับผลตอบแทนคงที่ 10% ต่อปี รวมตลอดสัญญา 1,100% พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี และรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 10% สำหรับเบี้ยประกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อชำระผ่าน QR PromptPay ตามเงื่อนไข
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ซัมซุงบำนาญ ผลตอบแทน IRR สูงถึง 3.01%
• ซัมซุง 888 รับเงินคืน 8% ทุกปี คุ้มครองชีวิตสูงสุด 1,616%
• เลกาซี่ พรีเมียร์ 99/9 จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี รับเงินคืนแบบขั้นบันไดตลอดชีพ ผลประโยชน์รวมสูงสุด 856% และ IRR สูงสุด 3.22%
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเงื่อนไข
• โปรโมชั่นภายในงาน สมัครและผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% นานสูงสุด 3-6 เดือน พร้อมรับของสมนาคุณ อาทิ กระเป๋าเดินทาง ทองคำแท่ง iPhone17 Pro Max และ Samsung Galaxy S26
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
• โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” สำหรับหนี้เสียไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ณ 30 กันยายน 2568
• “จ่ายปิดจบหนี้” จ่ายเพียง 50% ของเงินต้น ปิดบัญชีทันที ดอกเบี้ย 0%
• “ผ่อนชำระเป็นงวด” ลดเงินต้น 30% ส่วนที่เหลือผ่อนกับ SAM สูงสุด 3 ปี ดอกเบี้ย 0%
• “คลินิกแก้หนี้ by SAM” รวมหนี้เสียบัตรและสินเชื่อไม่มีหลักประกันไว้เป็นก้อนเดียว ดอกเบี้ย 3-5% ต่อปี ผ่อนสูงสุด 10 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
บริษัท ลิมาญ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
• LAUNDRY STATION แพ็กเกจลงทุนธุรกิจร้านสะดวกซักครบวงจร ผ่อนเริ่มต้น 27,812 บาทต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี พร้อมทีมงานดูแลระบบและหลังการขายครบวงจร
• สินเชื่อเพื่อการลงทุน วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.94% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด