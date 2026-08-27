TACCมองแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส รับแรงหนุน B2B-B2C คึก

"ที.เอ.คอนซูเมอร์" ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หลังผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกโดดเด่น โดยมีรายได้จากการขาย 1,321.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3% และกำไรสุทธิ 204.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการเติบโตธุรกิจหลัก และประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนได้ดี ฟากซีอีโอ"ระบุ มั่นใจรายได้ปี 2569 เติบโตมากกว่า 10% จากเดิมตั้งเป้าระดับ Double Digit พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ B2B และ B2C ควบคู่การสร้าง New S-Curve เพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 บริษัทฯ ยังมีทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่าง 7-Eleven ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม B2B และ B2C ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มธุรกิจ B2B บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา Core Menu และ New Menu ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มเย็นในโถกด 7-Select และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café รวมถึงการขยายโอกาสไปยังร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและสร้างโอกาสในการเติบโตของยอดขายในช่วงครึ่งปีหลัง
ขณะที่กลุ่มธุรกิจ B2C บริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าและกระจายแหล่งรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่ม Café Business รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจในระยะต่อไป
ทั้งนี้ TACC ได้ปรับเป้าหมายรายได้ปี 2569 เป็นเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อน จากเป้าหมายเดิมระดับ Double Digit หลังเห็นแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว คือการเดินหน้าสร้าง New S-Curve ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ล่าสุดบริษัทฯได้เข้าลงทุนใน บริษัท เบทเทอร์บีมฟู้ด จำกัด หรือ Betterbeam Food เจ้าของแบรนด์ชาไทย “ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน” ในสัดส่วน 30% มูลค่าการลงทุน 45 ล้านบาท ซึ่งเป็นการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มของ TACC ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาด B2C มากขึ้น
การลงทุนดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทฯและ Betterbeam Food นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาผสานกัน ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การผลิต ระบบซัพพลายเชน การสร้างแบรนด์ และการขยายช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทยให้สามารถเติบโตได้ในวงกว้าง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการมองหาโอกาสการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติม
ทั้งในรูปแบบ M&A และ JV เพื่อสร้าง New S-Curve ที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจเดิมและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยจะพิจารณาโอกาสที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้
“ภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งธุรกิจ B2B และ B2C ทำให้มั่นใจการเติบโตปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันการลงทุนใน Betterbeam Food ถือเป็นอีกก้าวในการต่อยอดความเชี่ยวชาญของ TACC ไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่” นายชัชชวี กล่าว
อนึ่ง ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 682.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 104.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.9% ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้จากการขาย 1,321.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3% และมีกำไรสุทธิ 204.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1% สะท้อนการเติบโตของผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
บริษัทฯ เชื่อว่าการรักษาการเติบโตของธุรกิจหลัก ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้าง New S-Curve ผ่านการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ และสนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน