บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ อัพเป้า SET ปี 69/70 เป็น 1,696/1,715 จุด

InnovestX อัพเป้า SET ปี 69 แตะ 1696 จุด รับงบ Q2 สดใส-ทัพ FDI จุดประกายลงทุนรอบใหม่ มองกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทย รับนโยบายคลังเชิงรุก แนะลงทุนธีม Domestic Play, New Normal Play และ High Dividend Play
บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ปรับเพิ่มเป้าหมาย SET ปี 69/70 เป็น 1,696/1,715 จุด (อิง PER 16.0 เท่า) จากเดิมเป้า SET ปี 69/70 อยู่ที่ 1,600/1,648 จุด หลังภาพรวมกำไรตลาด ไตรมาส 2/69 ออกมาดีกว่าที่คาด ดัน SET EPS ปี 69/70 ขึ้นเป็น 106/107 บาท ตามอัตรากำไรที่ดีขึ้นและการปรับขึ้นราคาขาย โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ได้อานิสงส์จากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนทั้งราคาพลังงานและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
ขณะที่ปี 70 คาดเม็ดเงิน FDI และเมกะเทรนด์ Data Center ที่เร่งตัวก้าวกระโดด จะเป็นแรงส่งสำคัญในการจุดประกายวัฏจักรการลงทุนภาคเอกชน ส่งผ่านไปสู่การฟื้นตัวของการบริโภคและการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ
กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำสะสมหุ้น Domestic Play เพื่อรับวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ เน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่ 1) Banking Re-rating Play รับอานิสงส์สินเชื่อเติบโต (BBL KBANK KTB) 2) Investment Play รับวัฏจักรขยายฐานการผลิตและพลังงานสะอาด (WHA AMATA GULF GPSC BGRIM GUNKUL STECON CK) และ 3) Consumption Play รับการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ (CPALL CRC CPN GLOBAL TRUE MTC SAWAD TIDLOR BEM)
ทั้งนี้ เม็ดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ผ่าน BOI เติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่ระดับ 1.3 ล้าน ล้านบาท ใน H1/69 (5.9% ของ GDP) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการตั้งฐานการผลิตและ Data Center ซึ่งประเมินว่าจะหนุนความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 8,827 MW ปัจจัยนี้ถือเป็นตัวจุดประกายวัฏจักรการลงทุนภาคเอกชนรอบใหม่ที่ชัดเจน ส่งผลให้ยอดการนำเข้าเครื่องจักรและดัชนีการลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมเปิดอัพไซด์ให้กับหุ้นกลุ่มนิคมและกลุ่มรับเหมาที่จะรับรู้รายได้จากงานภาคเอกชนที่มีมาร์จิ้นสูง รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะรับรู้กำไรส่วนเพิ่มราว 9.71 พัน ล้านบาท จากการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะยาว
ขณะที่ ภาพรวมการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริโภคภาคเอกชนสูงถึง 62% ซึ่งสะท้อนผ่านยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มค้าปลีกใน ไตรมาส 2/69 ที่พลิกกลับมาบวกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ไตรมาส 4/67 นอกจากนี้ ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสะสมที่สูงกว่า 2.9 ล้าน ล้านบาท ยังเป็น Leading Indicator ที่สำคัญต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยประเมินว่าจะสามารถสร้างความต้องการขอสินเชื่อธุรกิจในปี 70-72 ประมาณ 1.5-2.2 แสนล้านบาทต่อปี หรือ 0.8-1.2% ของฐานสินเชื่อรวมทั้งระบบ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็น Catalyst สำคัญที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของผลประกอบการหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี 69-710
กำไรรวมไตรมาส 2/69 ของ SET เติบโต 14.3%YoY ดีกว่าคาด หนุนให้ InnovestX ปรับเพิ่มประมาณการ SET EPS ปี 69 ขึ้นจาก 100 บาท เป็น 106 บาท และปี 70 เป็น 107 บาท พร้อมประเมินเป้า SET ปี 69 ที่ 1,696 จุด ส่วนปี 70 ที่ 1,715 จุด โดยแม้ปี 70 กำไรตลาดจะถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี แต่จะถูกชดเชยด้วยกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศ แรงส่งสำคัญจากการลงทุนที่เร่งตัวและการบริโภคที่แข็งแกร่ง ผลักดันให้มองหุ้นกลุ่ม Domestic Play จะมีความโดดเด่นและน่าสนใจในการลงทุนสำหรับปีหน้า