PANELครึ่งปีหลังรุก Data Center - อุตสาหกรรมอิเล็กฯ สร้าง New S-Curve

"เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ " เร่งเครื่องครึ่งหลังปี 2569 โรงงานใหม่เริ่มเดินเครื่องเต็มรูปแบบ ปลดล็อกข้อจำกัดกำลังการผลิต พร้อมรับงานโครงการใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เดินหน้าสร้าง New S-Curve จาก Data Center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฟากบิ๊กบอส “จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์” ระบุมั่นใจช่วยหนุนผลงานไตรมาส 3-4/2569 พุ่งแรง ดันรายได้ปีนี้ทะลุเป้า 220 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ ก่อนขยับสู่ 300 ล้านบาท ในปี 2570 และ 400 ล้านบาท ในปี 2571
นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) เปิดเผยว่า บริษัทฯพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตรอบใหม่ หลังโรงงานแห่งใหม่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านพื้นที่และกำลังการผลิต ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มรอบการผลิตและตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าได้มากขึ้น
สำหรับแผนการดำเนินงานในครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯประเมินว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 และต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2569 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการขยายฐานลูกค้า
ขณะเดียวกันโรงงานใหม่มีการปรับกระบวนการผลิตโดยนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการขยายกำลังการผลิตในระยะยาว โดยระยะสั้นคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่า และภายใน 3 ปีข้างหน้ามีศักยภาพเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 4 เท่า
“การเพิ่มกำลังการผลิตไม่ได้เป็นเพียงการรองรับคำสั่งซื้อที่มากขึ้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ และใช้ศักยภาพของโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว” นางจูเลียกล่าว
สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ PANEL จะปรับแนวทางการรับงาน โดยลดการรับเหมางานตกแต่งภายในทั่วไปที่มีการแข่งขันสูง และหันมาให้ความสำคัญกับ งานเฉพาะทางสำหรับโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ และระบบทางการแพทย์แบบครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการทยอยลงนามในสัญญางานประตูห้องผ่าตัดและประตูอัตโนมัติจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาทิ ห้อง IPD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพล และภาควิชารังสี โรงพยาบาลรามาธิบดี ขณะเดียวกันยังเดินหน้ารับงานจากโครงการ IEC Hall ซึ่งมี IMPACT เป็นเจ้าของโครงการและผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ รับหน้าที่ผลิตและติดตั้งผนังบานเลื่อนกันเสียง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก และมีโอกาสได้รับงานในเฟสใหม่เพิ่มเติมในอนาคต
สำหรับการสร้าง New S-Curve บริษัทฯเตรียมขยายเข้าสู่ตลาด Data Center และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านระบบห้องปลอดฝุ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับศูนย์ข้อมูลและห้องเซิร์ฟเวอร์ เช่น ผนังที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงประตูอัตโนมัติที่ช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อน
ปัจจุบัน PANEL อยู่ระหว่างการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่รายชื่อผู้ผลิตของลูกค้า รวมถึงเตรียมเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งฝ่ายบริหารมองว่าตลาดดังกล่าวมีศักยภาพเติบโตสูง และสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต
นอกจากตลาดโรงพยาบาล และ Data Center แล้ว บริษัทฯ เตรียมต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปยัง เฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรี่ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และใช้กำลังการผลิตของโรงงานใหม่ให้เต็มประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้เปิดโชว์รูมเต็มรูปแบบที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเจาะตลาดบ้านพักอาศัยระดับบน โรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ระดับบนอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ในปี 2569 ที่ 220 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ (New High) ก่อนเพิ่มเป็น 300 ล้านบาทในปี 2570 และ 400 ล้านบาทในปี 2571 พร้อมตั้งเป้าผลักดันอัตรากำไรสุทธิขึ้นสู่ระดับ 15%
ทั้งนี้ PANEL ได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุน CMDF เพื่อยกระดับศักยภาพบริษัทจดทะเบียน พร้อมจัดทำแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ ESG และการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ