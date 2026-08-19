กคช.แจงไม่เอี่ยวปมย้ายชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดง

กคช.แจงกรณีเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจค้นแฟลตดินแดง สางขบวนการนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทย ยืนยัน กคช.ไม่มีอำนาจย้ายชื่อเข้า-ออกทะเบียนบ้านหรือออกบัตรชมพู มีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญา พร้อมยกเลิกสัญญาห้องพักที่ถูกร้องเรียน และพร้อมสนับสนุนข้อมูลการสอบสวนเต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดปฏิบัติการ DOPA N.I.C.E. กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ร่วมกันนำหมายศาลเข้าตรวจค้น 7 จุด และจับกุมผู้ต้องหา 7 คน ย่านดินแดง ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ "บัตรชมพูเลข 7" ให้กับลูกของคนเมียนมากว่า 140 คน เมื่อวันนี้ (18 ส.ค.69)
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า แฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้อง พบห้องพัก 44 ห้อง ที่มีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก รวมแล้วกว่า 1,300 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าว โดยเจ้าหน้าที่พบว่า มีการย้ายเข้ามามากสุดในช่วงปี 2567
โดยหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องพัก 3 ห้อง ที่อยู่ชั้น 1 และชั้น 5 แฟลต 4 แฟลตดินแดง และแฟลตขวางชั้น 5 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพัก พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าว พร้อมตรวจพบเอกสารสำคัญหลายรายการนั้น
ล่าสุด นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดง ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบนั้น
กคช.ขอยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้า-ออกทะเบียนบ้าน หรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต โดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่า เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้น
ทั้งนี้ ตามระเบียบการเคหะแห่งชาติไม่อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้เช่าหรืออยู่อาศัยและมีการตรวจสอบการอยู่อาศัยเป็นประจำทุกปีในช่วงการต่อสัญญาเช่าประจำปี โดยคู่สัญญาจะต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุข้อมูลผู้อยู่อาศัยภายในห้องตามแบบฟอร์มที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
ผู้ว่าการ กคช. กล่าวว่า สำหรับห้องพักอาศัยที่ถูกร้องเรียนกรณีมีแรงงานต่างด้าวพักอาศัย จำนวน 3 ห้อง ก่อนหน้านี้การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง และสำนักงานเขตดินแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พบการพักอาศัยจริง ซึ่งเป็นการย้ายชื่อแฝงเข้ามาในระบบทะเบียนโดยการเคหะแห่งชาติไม่สามารถตรวจสอบได้ ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญากับผู้เช่าห้องพักที่ถูกร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องพักที่น่าสงสัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากสำนักงานเขตดินแดง หากพบว่ามีการทำผิดระเบียบจริง การเคหะแห่งชาติจะบอกยกเลิกสัญญาเช่าทันที
“การเคหะฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า สถานะสัญญา และการตรวจสอบพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย” นายทวีพงษ์ กล่าว
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