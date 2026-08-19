PHOLรายได้กำไรโตต่อเนื่อง บอร์ดเคาะจ่ายปันผ 12 สต.

" ผลธัญญะ " มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 279.80 ลบ. เพิ่มขึ้น 12.98% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บุ๊คกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 18.41 ลบ. เพิ่มขึ้น 21.92% บอร์ดไฟเขียวเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บ. เชื่อรายได้ปี 2569 เติบโต 10% ตามเป้าหมาย หลังครึ่งปีแรกยอดขายเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้า พัฒนา Own Brand ต่อเนื่อง รุกกลุ่มลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและ Non Industrial
นายธันยา หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและบริการเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการอยู่ที่ 279.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.15 ล้านบาท หรือ 12.98% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและบริการรวม 247.66 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 18.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.54% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.31 ล้านบาท หรือ 21.92% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 15.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.01%
สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 540.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.32 ล้านบาท หรือ 9.38% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 493.96 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 38.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.14% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาท หรือ 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 31.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.23%
โดยมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (SAFETY) 78%, กลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 16.15%, กลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ 4.43% และกลุ่มระบบบำบัดน้ำ (WATER) 1.42%
“ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี รายได้และกำไรเติบโตได้ใกล้เคียงเป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์สงคราม ภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลดำเนินงานที่เติบโตได้ โดยกลยุทธ์ที่สนับสนุนยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกมาจากการโฟกัสฐานลูกค้าเดิม นำเสนอขายสินค้าเพิ่มเติมร่วมกับการพัฒนาสินค้าใหม่ทั้งที่เป็น Own brand และ Exclusive brand ประกอบกับลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองคลัง จากความกังวลว่าสินค้าอาจขาดแคลน ส่งผลให้ยอดขายในช่วงต้นปีเติบโต” นายธันยา กล่าว
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายตลาดทั้งกลุ่มลูกค้าหลักในภาคอุตสาหกรรมและลูกค้ากลุ่ม Non Industrial ชูจุดแข็งผู้นำในกลุ่มสินค้าเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ สินค้าและบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มสินค้าและบริการใหม่ ต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิม และขยายไลน์สินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เจาะกลุ่มลูกค้า Non Industrial อย่างโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ทั้งนี้ หากภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มฟื้นตัว เชื่อว่าผลดำเนินงานของบริษัทจะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยบริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 2569 ไว้ที่ 10% จากปีก่อน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2569 สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง