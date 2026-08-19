ATLASขยายธุรกิจ LPG เร่งโตทุกมิติ มั่นใจดันยอดขายระดับ 2 Digit

" แอตลาส เอ็นเนอยี " เดินหน้าสร้างยอดขาย ขยายธุรกิจ LPG ทุกมิติ พร้อมวางรากฐานการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ฟากซีอีโอ “สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์” ระบุ แนวโน้มครึ่งหลังปี 69 สดใส มั่นใจเป้าหมายยอดขายเติบโตระดับ 2 Digit ได้ตามแผน พร้อมเร่งเครื่องกลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการ JUMP+ ให้กับธุรกิจและยกระดับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้มพีที (PT)” เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการขยายธุรกิจ LPG อย่างครบวงจรในทุกมิติ รวมทั้งการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก LPG ควบคู่กับการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจและการเพิ่มยอดขายในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่อง ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายขยายตัว ทั้งภาคยานยนต์ ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยในครึ่งปีแรกบริษัทฯเปิดสถานีบริการใหม่จำนวน 3 แห่ง พร้อมขยายร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มอีก 525 แห่ง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้ง จัดแคมเปญการตลาด พร้อมกับต่อยอดธุรกิจภายใต้แนวคิด Energy Ecosystem เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเชื่อว่ายอดขายปี 2569 จะเติบโตในระดับ 2 Digit ตามเป้าหมายที่วางไว้
ขณะเดียวกัน ในส่วนของโครงการ JUMP+ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์เพื่อยกระดับสู่ผู้นำธุรกิจ Energy Ecosystem สร้างผลการดำเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้น โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6 เดือนอยู่ที่ 6,254.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมในปี 2571 เติบโต 25–35% แตะระดับ 14,958.5–16,155.2 ล้านบาท จากรายได้รวมในปี 2568 ที่อยู่ที่ 11,966.8 ล้านบาท
ส่วนการเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจ LPG ครบวงจร มีทิศทางที่ดี ได้แก่ 1.เร่งเพิ่มกำลังการผลิตผ่านการพัฒนาโรงบรรจุในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ปัจจุบันกำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับโรงบรรจุแล้วทั้ง 3 แห่ง , 2.การขยายสถานีบริการ LPG และน้ำมัน (Mixed Service Stations) ครึ่งปีแรกเปิดใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาถลาง 3 จังหวัดภูเก็ต, สาขาบางสะพาน 6 (ขาออก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาพุทธสาคร 2 จังหวัดสมุทรสาคร และยังคงมีแผนจะเปิดเพิ่มเติมช่วงครึ่งปีหลัง
“ครึ่งปีหลังยังเป็นช่วงที่มีโอกาสเติบโตอีกมาก ความต้องการ LPG ยังมีอยู่ในทุกภาคธุรกิจ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคยานยนต์ ที่จำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่หันมาติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากผลกระทบต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น หรือภาคครัวเรือนที่มีการขยายร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับความต้องการใช้ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินตามแผนกลยุทธ์ผ่านโครงการ JUMP+ อย่างจริงจัง และคาดว่าในปี 2569 ยอดขายจะเติบโตที่ระดับ double digit หรือคิดเป็นปริมาณจำหน่ายก๊าซมากกว่า 4.5 แสนตัน ตามเป้าหมาย” นายสุวัชชัย กล่าว
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,051.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.5 ล้านบาท หรือ 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 132.4 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.6% จาก 14.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน