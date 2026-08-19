XOเร่งตัวดันครึ่งปีหลังโตตอเนื่อง เคลียร์ผลกระทบWrite-offสต๊อกพริก

"เอ็กโซติค ฟู้ด" ส่งสัญญาณบวกครึ่งปีหลัง หลังรับรู้ผลกระทบหลักจากการ Write-off สต๊อกพริกในช่วงครึ่งปีแรกแล้ว ขณะที่ ตลาดหลักอย่างยุโรปกลับมาเติบโตชัดเจน ผู้บริหารมั่นใจ ไตรมาส 3 จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2 และครึ่งปีหลังมียอดขายสูงกว่าครึ่งปีแรก เดินหน้าขยายช่องทางจำหน่ายและสร้าง Brand Awareness หนุนเป้าหมายรายได้ปี 69 เติบโต 10% พร้อมรับประโยชน์จาก Economies of Scale สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น
นายจิตติพร จันทรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก โดยเฉพาะตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลัก ประกอบกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาและรอส่งมอบ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าไตรมาส 3 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 2 อย่างชัดเจน และคาดว่ายอดขายครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก สนับสนุนเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2569 เติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน
อีกปัจจัยสำคัญคือ ผลกระทบหลักจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือได้ถูกสะท้อนผ่านงบการเงินในช่วงครึ่งปีแรกแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบพริกที่บริษัทจัดเตรียมไว้รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากตลาดสหรัฐฯ ในปี 2566 ก่อนที่ยอดขายในตลาดดังกล่าวจะชะลอตัวลงในเวลาต่อมา บริษัทจึงทยอยบริหารจัดการวัตถุดิบส่วนเกิน และรับรู้ผลกระทบทางบัญชีในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2569 รวมประมาณ 75 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 จะเหลือเพียงค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำลายวัตถุดิบ ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงเมื่อเทียบกับรายการที่รับรู้ไปแล้ว
“หลังจากรับรู้ผลกระทบหลักจากสต๊อกพริกในครึ่งปีแรก ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะสะท้อนศักยภาพของธุรกิจปกติได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จาก Economies of Scale และสนับสนุนให้กำไรมีโอกาสเติบโตในอัตราที่สูงกว่ายอดขาย” นายจิตติพร กล่าว
สำหรับตลาดยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักของ XO ในไตรมาส 2/2569 มีสัดส่วนประมาณ 83% ของรายได้จากการขายทั้งหมด และยังมีศักยภาพในการขยายตัวอีกมาก โดยเฉพาะเยอรมนี ซึ่งลูกค้ารายหลักมีเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 10,000 สาขา ขณะที่ผลิตภัณฑ์ของ XO เข้าไปจำหน่ายอยู่ในโมเดิร์นเทรด และช่องทางค้าปลีกชั้นนำราว 5,000 สาขา โดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่จะขยายไปสู่ 8,000 สาขา สะท้อนโอกาสในการเพิ่มจุดจำหน่ายและเพิ่มยอดขายจากฐานตลาดเดิม ควบคู่กับบริษัทเดินหน้าลงทุนด้านการตลาดและสร้าง Brand Awareness เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ โดยมีเป้าหมายรักษาความเป็นผู้นำในตลาดซอสพริกศรีราชาของยุโรปในระยะยาว
สัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวเริ่มสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 582.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.74% จากไตรมาสก่อน (QoQ) สอดคล้องกับปริมาณการขายรวม 5,892 ตัน เพิ่มขึ้น 5.88% โดยเฉพาะตลาดยุโรป
บริษัทมีกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 จำนวน 109.77 ล้านบาท ลดลง 35.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยได้รับผลกระทบจากการรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 59.65 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 39.09% อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลกระทบจากรายการดังกล่าว อัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 49.32% เพิ่มขึ้นจาก 46.80% ในไตรมาส 2/2568 สะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2569 XO มีรายได้จากการขาย 1,099.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 238.48 ล้านบาท ลดลง 15.79% โดยมีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวม 74.55 ล้านบาท ขณะที่หากไม่รวมผลกระทบจากรายการดังกล่าว อัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 48.82% เพิ่มขึ้นจาก 46.66% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักที่ยังอยู่ในระดับที่ดี
ขณะเดียวกัน XO เดินหน้าวางรากฐานรองรับการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนโรงงานแห่งใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มูลค่าประมาณ 1,299.48 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและโอกาสเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทเริ่มสั่งเครื่องจักรแล้ว และวางโครงสร้างเงินลงทุนจากเงินกู้ประมาณ 70% และเงินสดประมาณ 30% เพื่อบริหารสมดุลระหว่างการลงทุน กระแสเงินสด และการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
นายจิตติพร กล่าวว่า “XO อยู่ในตลาดนี้มานานและมีข้อมูลที่ทำให้เห็นโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะยุโรปที่ยังมีพื้นที่เพิ่มการเข้าถึงช่องทางค้าปลีกได้อีกมาก การลงทุนโรงงานใหม่จึงเป็นการเตรียมกำลังการผลิตให้พร้อมรองรับการเติบโตในอีกหลายปีข้างหน้า ควบคู่กับการขยายตลาดซอสพริกศรีราชาไปยังตลาดส่งออกในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก”
ล่าสุด คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 ในอัตรา 0.378 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคม 2569 กำหนด Record Date วันที่ 25 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2569 สะท้อนการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นควบคู่กับการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของ XO ในระยะยาว