TCMลุยปรับโครงสร้างธุรกิจ ชี้สัญญาณฟื้นตัวQ2ดันกำไรพลิกบวก 58 ล้าน

TCMC เผยผลประกอบการไตรมาส 2/69 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ดัน EBITDA พลิกกลับมาเป็นบวก 58.07 ล้านบาท จากติดลบ 81.27 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 44.18 ล้านบาท จากขาดทุน 219.14 ล้านบาท หรือดีขึ้นเกือบ 80%
นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า แม้ภาพรวมตลาดยังมีความท้าทายทั้งจากการชะลอตัวของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในสหราชอาณาจักร อุปสงค์ในตลาดส่งออกที่อ่อนตัว และแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แต่ผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องเริ่มสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในผลประกอบการ
ไตรมาส 2/2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 859.91 ล้านบาท ลดลง 32.36% จาก 1,271.36 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA พลิกกลับมาเป็นบวก 58.07 ล้านบาท เทียบกับติดลบ 81.27 ล้านบาทในไตรมาส 2/2568
ขณะเดียวกัน ผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือ 44.18 ล้านบาท จากขาดทุน 219.14 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน หรือปรับตัวดีขึ้นประมาณ 79.84% ส่วนผลขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ลดลงเหลือ 35.78 ล้านบาท จาก 207.44 ล้านบาทในปีก่อน
ผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีรายการด้อยค่าความนิยมครั้งเดียวจำนวน 149.24 ล้านบาทเหมือนในไตรมาส 2/2568 ประกอบกับมีรายได้อื่นจากการขายสินทรัพย์ของธุรกิจที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 33.91 ล้านบาท รวมถึงมาตรการปรับโครงสร้างและบริหารต้นทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เริ่มสร้างผลลัพธ์
TCM Living ปรับโครงสร้างชัด ลดต้นทุน ดัน EBITDA กลับมาเป็นบวก
กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ TCM Living ยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในสหราชอาณาจักรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ หลังยุติการดำเนินงานของ Ashley Manor Upholstery (AMU) และ Alexander & James (A&J) โดยปัจจุบันมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจผ่านแบรนด์ Alstons เป็นหลัก
แม้รายได้ในไตรมาส 2/2569 ลดลง 60.57% เหลือ 186.32 ล้านบาท แต่ประสิทธิภาพการทำกำไรปรับตัวดีขึ้น โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 25.76% จาก 18.78% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนผลจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและมาตรการลดต้นทุนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเปรียบเทียบบนฐานเดียวกันและไม่รวมรายการด้อยค่าความนิยมในปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงประมาณ 32% ขณะที่ EBITDA พลิกกลับมาเป็นบวกที่ 8.09 ล้านบาท จากติดลบ 161.82 ล้านบาทในไตรมาส 2/2568
นอกจากนี้ TCM Living ยังบันทึกกำไร 33.91 ล้านบาทจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ธนาคาร ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของแนวทางบริหารโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท
TCM Surface ยังเป็นธุรกิจหลัก ทำสัดส่วนรายได้เกือบ 60%
ด้านกลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว TCM Surface ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัท โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 59.94% ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด จาก 48.42% ในไตรมาส 2/2568
TCM Surface มีรายได้ 515.46 ล้านบาท ลดลง 16.27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากอุปสงค์ในตลาดส่งออกที่อ่อนตัวและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น โดย Gross Profit Margin เพิ่มเป็น 42.53% จาก 40.31%
การเพิ่มขึ้นของ Margin เป็นผลจากการบริหารราคาขายและการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง ช่วยชดเชยแรงกดดันจากภาษีนำเข้าและต้นทุนวัตถุดิบ และในไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทได้อนุมัติการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนต่อตารางเมตรของผลผลิตได้
สำหรับ TCM Automotive ธุรกิจพรมและผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ มีรายได้ไตรมาส 2/2569 จำนวน 158.13 ล้านบาท ลดลง 13.66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางแรงกดดันต่อการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกของไทย
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังสามารถรักษาผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ 4.23 ล้านบาท และ EBITDA 15.80 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายลดลงเหลือ 14.00% จาก 15.84% ในปีก่อน สะท้อนการปรับต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการบริหารภาระทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 2/2569 ลดลงเหลือ 38.10 ล้านบาท จาก 53.37 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลงและการทยอยชำระคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง
ด้านสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทปรับดีขึ้นเป็น 1.18 เท่า จาก 1.01 เท่า ณ สิ้นปี 2568 ขณะที่อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าปรับขึ้นเป็น 7.87 เท่า จาก 6.58 เท่า สะท้อนประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปียังคงมีปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะอุตสาหกรรมในแต่ละตลาด แต่ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 สะท้อนให้เห็นถึงผลของการปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบคุมต้นทุน และการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ที่เริ่มชัดเจนขึ้น
TCMC ยังคงให้ความสำคัญกับ การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจหลัก การบริหารต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการจัดการภาระทางการเงิน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจและเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสการฟื้นตัวของตลาดในระยะต่อไป