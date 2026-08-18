PREBกำไรพุ่ง 26.90% ธุรกิจรับเหมาฯโตBacklogเฉียดพันล.

"พรีบิลท์ " ครึ่งแรกปี 2569 กวาดรายได้รวม 2,809.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.01% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ 65.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.90% สะท้อนการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตุนงานในมือแน่นกว่า 9,220 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานใหญ่ หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 2,809.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 544.12 ล้านบาท หรือ 24.01% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 2,265.84 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 65.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.85 ล้านบาท หรือ 26.90% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 51.48 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 2,537.27 ล้านบาท ธุรกิจผลิตแผ่นพื้นมีรายได้รวม 107.20 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้รวม 165.49 ล้านบาท
“ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังมีทิศทางที่ดี โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 9,220 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ถือเป็นฐานรายได้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในระยะต่อไป ขณะเดียวกัน PREB ยังคงเดินหน้าหางานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นโครงการที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวิโรจน์กล่าว
สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทมุ่งเน้นการเข้าประมูลงานก่อสร้างที่มีศักยภาพ ทั้งโครงการอาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล รวมถึงโครงการก่อสร้างเฉพาะทาง โดยมองว่ากลุ่มงานก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์ อาคารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการที่มีความซับซ้อนด้านวิศวกรรม ยังมีโอกาสจากการลงทุนของภาคเอกชน
บริษัทฯให้ความสำคัญกับการคัดเลือกงานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และให้ผลตอบแทนเหมาะสม ควบคู่กับการบริหารโครงการที่มีอยู่ในมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนรักษาความสามารถในการทำกำไร พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการ Backlog ที่มีอยู่ และรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว