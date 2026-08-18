ADVICEรับMarginขยายตัวหนุนผลงานโต เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ

"แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท " เผยงานครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 253.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 8,846.81 ล้านบาท เติบโต 10.60% จุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 12.45% จาก 10.32% ในปีก่อน สะท้อนประสิทธิภาพการบริหาร Product Mix และสินค้าคงคลัง ท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก Smartphone และกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมเดินหน้าขยาย Advice iStore และ Advice Business Solutions รองรับโอกาสจาก Digital Transformation และ AI Transformation ในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.23 บาทต่อหุ้น
นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 4,536.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 137.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.51% จากกำไรสุทธิ 75.16 ล้านบาทในไตรมาส 2/2568
ขณะเดียวกัน กำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้นเป็น 565.08 ล้านบาท หรือ 35.85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นจาก 10.37% เป็น 12.46% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 174.67 ล้านบาท หรือ 84.84% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มจาก 2.36% เป็น 3.85% สะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตของกำไรในไตรมาสนี้ไม่ได้มาจากการขยายตัวของรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงสร้างกำไรที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
“ผลประกอบการในไตรมาส 2 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเติบโตของ ADVICE ได้ชัดเจน รายได้ยังสามารถเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่กำไรเติบโตในอัตราที่สูงกว่ารายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยสำคัญมาจากการบริหาร Product Mix และสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเติบโตของกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการสร้าง Margin ที่ดีขึ้น ทำให้เราสามารถยกระดับความสามารถในการทำกำไรควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตได้” นายณัฏฐ์กล่าว
การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มสินค้า IT โดยเฉพาะ DIY, Notebook, Desktop และ AIO ซึ่งราคาจำหน่ายปรับตัวตามภาวะตลาด ขณะที่ต้นทุนสินค้าอยู่ในระดับเดิม ประกอบกับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากแบรนด์และผู้จัดจำหน่าย รวมถึงสัดส่วนสินค้า Commercial Model ที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของสินค้า Accessories ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ หรือ House Brand ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าทั่วไป
สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 8,846.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.60% มีกำไรขั้นต้น 1,101.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.42% และมีกำไรสุทธิ 253.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 12.45% จาก 10.32% และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.86% จาก 1.73% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในด้านรายได้ ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโต โดยรายได้จากธุรกิจค้าปลีกในช่วง 6 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 13.22% เป็น 6,323.99 ล้านบาท คิดเป็น 71.48% ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่รายได้จากธุรกิจค้าส่งอยู่ที่ 2,449.35 ล้านบาท หรือ 27.69% ของรายได้รวม
นอกจากนี้ ยอดขายจากสาขาเดิม หรือ Same Store Sales Growth (SSSG) ของธุรกิจค้าปลีกในไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้น 4.56% ขณะที่รายได้จากช่องทางออนไลน์และกลุ่มลูกค้าองค์กรยังคงขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนการเติบโตที่มาจากทั้งช่องทางหน้าร้าน ออนไลน์ และ Commercial Business มากขึ้น
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายโอกาสในตลาด Smartphone โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 มี Advice iStore 22 สาขา, Apple CE 63 สาขา และ Android CE 93 สาขา ควบคู่กับการพัฒนาฐานลูกค้าสมาชิก Advice Plus และกิจกรรมการตลาดทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญคือการขยายธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรภายใต้ Advice Business Solutions โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มบุคลากรทั้งระดับบริหารและทีมขาย เพื่อขยายฐานลูกค้า Commercial และต่อยอดจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไปสู่การนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรมากขึ้น ครอบคลุม IT Infrastructure, Cloud, Data Center, Cybersecurity, AI Solutions และบริการในรูปแบบ As-a-Service
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 รายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 93.27 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพในระยะยาว
สำหรับทิศทางในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มองว่าอุตสาหกรรม IT และ Smartphone ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการพัฒนาเทคโนโลยี AI การลงทุนด้าน Cloud และ Digital Transformation รวมถึงการทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับ AI และ On-device AI ขณะที่ความต้องการด้าน AI Infrastructure และการเปลี่ยนอุปกรณ์ของภาคธุรกิจและผู้บริโภคยังเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง
“ในครึ่งปีหลัง ADVICE จะเดินหน้าต่อยอดจากฐานธุรกิจค้าปลีก IT ที่แข็งแกร่ง ไปสู่การสร้าง Growth Engines ใหม่ทั้ง Smartphone, Apple Ecosystem และ Commercial Solution โดยเราจะเดินหน้าขยายเครือข่าย Advice iStore ควบคู่กับการพัฒนา Advice Business Solutions เพื่อรองรับความต้องการด้าน Digital Transformation และ AI Transformation ของภาคธุรกิจ”
“เป้าหมายของเราคือการยกระดับบทบาทของ ADVICE จากผู้จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี ไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สามารถเชื่อมโยงสินค้า บริการ และโซลูชันจากพันธมิตรเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น รวมถึงต่อยอดโอกาสใหม่อย่าง Solar Solution เพื่อสร้างฐานรายได้และการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายณัฏฐ์กล่าว
ด้านการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 มีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 142.60 ล้านบาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 สิงหาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 กันยายน 2569