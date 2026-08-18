SAกำไรพุ่ง 73%รับรู้ “Landmark At Grand Station” – รายได้โรงแรมโต

”ไซมิส แอสเสท “อวดรายได้รวม 677.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.48% และกำไรสุทธิ 25.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.63% หลังจากทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ Landmark At Grand Station รวมทั้งรายได้ธุรกิจโรงแรมเติบโต 29.16% ฟากผู้บริหาร ระบุเดินหน้ากลยุทธ์ด้านราคาต่อเนื่อง ลุยขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ ควบคู่รักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 มีรายได้รวม 677.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.48% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้า 408.21 ล้านบาท รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม 138.52 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 15.27 ล้านบาท รายได้จากการเช่า 36.60 ล้านบาท และรายได้อื่น 79.01 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับงวดทั้งสิ้น 25.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.63% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 222.56% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 ที่เติบโตขึ้น เป็นผลมาจากบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ Landmark At Grand Station ประกอบกับการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ Landmark At MRTA Station และโครงการแนวราบต่างๆ ที่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้าเพิ่มขึ้น 24.67% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 29.16% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการฟื้นตัวและการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในเครือ ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ Wyndham Bangkok Queen Convention Center, Wyndham Garden Sukhumvit 42, Ramada Plaza Sukhumvit 48, Ramada Sukhumvit 87, Tribe Living Bangkok Sukhumvit 39 และ Cassia Rama 9Bangkok รวมทั้งมีรายได้จากการเช่าเพิ่มขึ้น 40.44% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างรายได้แบบ Recurring Income ของบริษัทฯ
“บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธการสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอโครงการBranded Residence ที่ผสมผสานบริการโรงแรมระดับโลกเข้ากับการอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงการ Mixed Use ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบครบวงจร และยังมีกลยุทธ์ด้านราคาที่สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ขยายฐานลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ชาวตะวันออกกลางและอินเดีย
ขณะที่การเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ Landmark At Grand Station ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้านรายได้ธุรกิจโรงแรมที่เติบโตจากปีก่อน สะท้อนความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการขยายลูกค้าต่างประเทศและรักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันธุรกิจโรงแรมให้เป็นแหล่งรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่สำคัญของบริษัทฯ ในระยะยาว”