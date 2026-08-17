SPREMEส่งมอบงานตามแผน-Mega Project หนุนกำไรพุ่ง 46%

"สุพรีม ดิสทิบิวชั่น " กวาดรายได้กว่า 425.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.93% จากงวดเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 44.43 ล้านบาท พุ่ง 45.67% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ส่งมอบงานตามแผน-โครงการ Mega Project หนุน ฟากซีอีโอ “ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล”ระบุ มั่นใจรายได้ปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังตุนงานในมือแน่น 5,651.80 ล้านบาท ดันผลงานครึ่งปีหลังพุ่งกระฉูด
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 มีรายได้รวม 425.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.93% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากสัญญาให้เช่าภายใต้โครงการ Mega Project ที่มีบทบาทสำคัญ รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายพร้อมติดตั้งที่ทยอยเริ่มโครงการ และส่งมอบได้ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 44.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.67% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน และถึงแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นในงวดปัจจุบันเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดสามเดือนแรกของปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีภาระต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว ทำให้อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยสำหรับงวดสามเดือนอยู่ที่ 10.45%
ขณะที่สัดส่วนของรายได้ประจำ (Recurring Income) จากสัญญาให้เช่าที่สร้างความมั่นคงในระยะยาวก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) จำนวน 5,651.80 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 ถึงปี 2574 สะท้อนถึงความต่อเนื่องของรายได้ในอนาคต และศักยภาพในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPREME กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ (New High) ต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบงาน SI ใน Backlog ได้ทั้งหมด และรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าต่อเนื่อง รวมถึงมีโอกาสชนะประมูล และได้รับคำสั่งซื้องานโครงการใน Pipeline ในขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนโครงการ และต้นทุนทางการเงิน การคัดเลือกโครงการที่มีอัตรากำไรเหมาะสม และการรักษาสมดุลของโครงสร้างรายได้ เพื่อสนับสนุนให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ในเป้าหมายที่วางไว้