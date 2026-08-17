IPอัพประสิทธิภาพ ดันผลงานโตต่อเนื่อง

“อินเตอร์ ฟาร์มา ” ทำผลงานไตรมาส 2/2569 กำไรสุทธิโต 27% แตะ 39ล้านบาท รายได้รวม 557 ล้านบาท ตามการเติบโตที่ดีในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ หนุนภาพรวมครึ่งปีแรกแกร่ง กำไรสุทธิพุ่ง 33% แตะ 79 ล้านบาท รายได้รวม 1,119 ล้านบาท ส่งซิกกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง เน้นสร้างสมดุล “Growth” “Profitability” และ “Cash Flow” เติบโตอย่างมีศักยภาพจากธุรกิจหลัก พร้อมอัพประสิทธิภาพธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจร้านขายยา-รพ. ต่อเนื่อง
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า บริษัทฯทำผลงานเติบโตได้ดีต่อเนื่อง สวนกระแสภาพรวมเศรษฐกิจ โดยมีกำไรสุทธิ 39 ล้านบาท เติบโต 27%จากช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้รวมเติบโต 3% แตะ 557 ล้านบาท ตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการเป็นสำคัญที่ 555 ล้านบาท อานิสงค์จากการเติบโตที่ดีในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Innovation Business) ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 46% กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (Animal Healthcare) เติบโต 10% , กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Business) เติบโต 6% , กลุ่มธุรกิจร้านขายยา (Pharmacy Business) เติบโต 4%
สำหรับด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายและให้บริการให้ลดลงได้ราว 1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 319 ล้านบาท ภายใต้การเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนสินค้าและบริการที่มีอัตรากำไรสูง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นงวดไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%โดยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GP) ขยับเพิ่มเป็น 42% จากระดับ 40% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการอยู่ที่ 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากการปรับโครงสร้างสาขาธุรกิจร้านขายยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสาขาในระยะยาว ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 27%แตะ 39 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP) ขยับเพิ่มเป็น 7% จากระดับ 6% ในช่วงเดียวกันปีก่อน
ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในงวดไตรมาส 2/2569 ส่งผลให้ภาพรวมผลงานครึ่งแรกปี 2569 เติบโตแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ 79 ล้านบาท เติบโตขึ้น 33% รายได้รวมเติบโต 4% แตะ 1,119ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นขยับเพิ่มเป็น 43% จากระดับ 40%และอัตรากำไรสุทธิขยับเพิ่มเป็น 7% จากระดับ 6% ในช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งแนวโน้มช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เห็นสัญญาณการเติบโตดีต่อเนื่องตามแผน ภายใต้กลยุทธ์มุ่งเน้นสร้างการเติบโต (Growth)อย่างมีศักยภาพจากธุรกิจหลัก และสินค้าที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจร้านขายยา และธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร (Profitability) และกระแสเงินสด (Cash Flow) อันเป็นการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
“เรามีโครงการเพื่ออนาคตที่สำคัญคือ ยีนส์บำบัด เพื่อการรักษาโรคพากินสัน รวมทั้งโครงการยาหยอดตาแบบครบวงจร เพราะเรามีความหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ผมเชื่อมั่นเสมอว่า อุตสาหกรรมเฮลแคร์ เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย มีจุดแข็งสู้กับต่างชาติได้ แต่สิ่งที่เรายังขาดคือ นวัตกรรม อินเตอร์ ฟาร์มา จึงมุ่งมั่นจะเป็นบริษัทนวัตกรรม” ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าว