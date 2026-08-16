ADVICEลุยESG ผสาน Circular Economy สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

"แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท " เดินหน้า ESG ผสาน Circular Economy เข้ากับ Retail Ecosystem จับมือ HRT บริหารจัดการ E-Waste ใช้เครือข่ายสาขาเป็นจุดเชื่อมต่อกับผู้บริโภค สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายฉัตรชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO) บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือกับ HIGH RISE TRADING LTD. (HRT) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัวโครงการ “E-Waste ทิ้ง-ให้-เท่ ที่แอดไวซ์” นำศักยภาพของเครือข่ายสาขา ระบบสมาชิก Advice Plus+ และระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท มาพัฒนาเป็น Ecosystem สำหรับการรับและบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของ ADVICE ในการนำหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มาผสานเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยใช้จุดแข็งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีเครือข่ายสาขาเป็นจุดเชื่อมต่อกับผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ลูกค้านำอุปกรณ์ไอทีที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้งานแล้วมาส่งมอบที่สาขา พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับระบบสมาชิก Advice Plus+ เพื่อเปลี่ยน E-Waste เป็นคะแนนสะสมสำหรับนำไปใช้เป็นสิทธิประโยชน์ต่อไป
โมเดลดังกล่าวช่วยให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้แยกออกจากธุรกิจหลัก แต่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับ Customer Engagement และ Retail Ecosystem ของบริษัท ผ่านการสร้างจุดสัมผัสเพิ่มเติมระหว่าง ADVICE กับลูกค้า ควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความรับผิดชอบ
นายฉัตรชัยกล่าวว่า “ADVICE มองว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลัก เราจึงพยายามนำศักยภาพที่บริษัทมีอยู่ ทั้งเครือข่ายสาขา ระบบสมาชิก และระบบบริหารจัดการหลังบ้าน มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเป็นเพียงช่องทางจำหน่ายสินค้า โครงการ E-Waste เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำ ESG เข้ามาอยู่ใน Business Ecosystem ของ ADVICE โดยลูกค้าได้รับทั้งความสะดวกและสิทธิประโยชน์ ขณะที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานได้รับการบริหารจัดการผ่านกระบวนการที่เหมาะสม”
“ความร่วมมือกับ HRT ยังช่วยเติมเต็มความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เราสามารถพัฒนากระบวนการตั้งแต่การรับ E-Waste จากลูกค้า การรวบรวมและตรวจสอบ ไปจนถึงการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลัก Circular Economy และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท”
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการผสาน Retail Infrastructure ของ ADVICE เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ E-Waste ของ HRT เพื่อสร้างกระบวนการตั้งแต่การรับคืนอุปกรณ์จากผู้บริโภคไปจนถึงการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสม และช่วยลดผลกระทบจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกวิธี
นอกเหนือจากมิติด้านสิ่งแวดล้อม โครงการยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้าง Engagement กับฐานสมาชิก Advice Plus+ และสร้างเหตุผลเพิ่มเติมให้ลูกค้าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสาขาของบริษัท โดยเชื่อมพฤติกรรมด้านความยั่งยืนเข้ากับ Loyalty Program ของ ADVICE
แนวทางดังกล่าวสะท้อนทิศทางของบริษัทในการพัฒนาเครือข่ายค้าปลีกจากจุดจำหน่ายสินค้าไปสู่แพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการลูกค้าตลอดวงจรการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี ตั้งแต่การเลือกซื้อ การให้บริการหลังการขาย ไปจนถึงการบริหารจัดการอุปกรณ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
ADVICE มองว่าการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวจำเป็นต้องสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนความแข็งแกร่งของ Ecosystem และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว
ปัจจุบัน บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านจุดรับ E-Waste และระบบสำหรับคำนวณคะแนน Advice Plus+ แล้ว โดยมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในไตรมาส 3 ปี 2569