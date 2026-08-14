“Monomax” ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสตรีมมิ่งบน “AWS”เสริมความพร้อมรับฤดูกาลใหม่สตรีม 4K พรีเมียร์ลีก 2026/27

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด (Mono Streaming)บริษัทในเครือ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานของMonomax แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาและความบันเทิงที่มีผู้ใช้งานลงทะเบียนมากกว่า 4 ล้านราย โดยเลือกใช้AWS Asia Pacific (Thailand) Region เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านความเสถียร ความปลอดภัย และการรองรับผู้ชมจำนวนมากพร้อมกัน เตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลกีฬาใหม่ พร้อมเดินหน้าสู่การให้บริการสตรีมมิงระดับ 4K ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 การยกระดับระบบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Monomax ในการส่งมอบประสบการณ์รับชม Live Sports และความบันเทิงคุณภาพระดับบรอดแคสต์ รองรับการเติบโตของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่มีผู้ชมจำนวนมากเข้าสู่ระบบพร้อมกันในช่วงเวลาสำคัญ
จากความร่วมมือกับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลก ทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ รวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกจาก Volleyball World และฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ UEFA European Championship และฟุตบอลโลกในปี 2030 โดยมี Monomax เป็นแพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลัง ทำให้ความสามารถในการรองรับผู้ชมจำนวนมาก ความเสถียร และความปลอดภัยของระบบ เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ชม
Monomax จึงนำเทคโนโลยี Cloud ของ AWS มาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสตรีมมิงแบบ Cloud-native ที่สามารถปรับขนาดระบบตามปริมาณการใช้งาน รองรับทั้งการถ่ายทอดสดกีฬาขนาดใหญ่และบริการภาพยนตร์และซีรีส์แบบ On-Demand บน Monomax สำหรับพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 Monomax เตรียมยกระดับประสบการณ์การรับชมอีกขั้นด้วยการให้บริการ สตรีมมิ่ง 4K โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้าน Media ของ AWS ที่สามารถปรับขนาดตามความต้องการ เพื่อรองรับการส่งมอบภาพคุณภาพสูงและประสบการณ์การรับชม ที่ต่อเนื่องโครงสร้างสตรีมมิ่งของ Monomax บน AWS ประกอบด้วย
• AWS Elemental Media Services — ขับเคลื่อนการส่งมอบสดของการแข่งขันพรีเมียร์ลีก FIFA World Cup 2026 และ VNL วอลเลย์บอล ให้กับผู้ชม MONOMAX หลายล้านคน โดยประมวลผลและแพ็กเกจสตรีมแบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจว่าการรับชมมีคุณภาพระดับบรอดแคสต์ ทุกอุปกรณ์และทุกสภาพเครือข่าย
• Amazon CloudFront — ให้ผู้ชมชาวไทยได้รับประสบการณ์สตรีมมิ่งที่รวดเร็วและไม่สะดุด ทั้งการแข่งขันสดและภาพยนตร์หรือซีรีส์แบบ On-demand โดยส่งเนื้อหาด้วยเวลาหน่วงต่ำผ่านเครือข่ายกระจายที่เข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศ
• AWS WAF — ปกป้องประสบการณ์การรับชมในช่วงอีเวนต์สดสำคัญ ด้วยการบล็อก web exploits บอททราฟฟิก และความพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะถึงผู้ชม รักษาบริการสตรีมมิ่ง MONOMAX ให้ปลอดภัยและไม่หยุดชะงัก
• AWS Shield Advanced — รักษาให้ MONOMAX พร้อมให้บริการแก่ผู้ชมหลายล้านคนพร้อมกัน ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมสูงสุด โดยให้การตรวจจับและลด DDoS แบบ always-on ที่ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสตรีมมิ่งจากการโจมตีในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังใช้งาน AWS services อื่น ๆ ได้แก่ Amazon ECS, Amazon ElastiCache และ Amazon RDS ซึ่งรองรับการดำเนินงานหลักของแพลตฟอร์ม MONOMAX โดยรวม นอกจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แล้ว Mono Streaming ยังใช้ประโยชน์จาก AWS Unified Operations for Media ซึ่งเป็นโมเดลการมีส่วนร่วมเฉพาะทาง ที่ผสานผู้เชี่ยวชาญด้านมีเดียของ AWS เข้ากับทีมวิศวกรรมของ MONOMAX เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ hands-on ระหว่าง live streaming events
การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนี้เปิดให้มีการติดตามแบบเรียลไทม์ การแก้ไขปัญหาเชิงรุก และการพัฒนาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Mono Streaming มั่นใจได้ว่าจะส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่เชื่อถือได้ ระดับบรอดแคสต์ แม้ในช่วง live sports events ที่มีความต้องการสูงสุด
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด กล่าวว่า“ความมุ่งมั่นของเราคือการสร้าง Monomax ให้เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาและความบันเทิงชั้นนำ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับผู้ชมหลายล้านคน การถ่ายทอดสดกีฬาต้องอาศัยทั้งความเสถียรในการรองรับผู้ชมจำนวนมาก และประสิทธิภาพของระบบในระดับสูง การใช้ AWS เป็นรากฐานด้านเทคโนโลยีจึงช่วยเสริมความพร้อมของ Monomax ในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลก พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง”
Monomax ยังเตรียมเปิดตัว Public Service Status Page เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของบริการหลัก รวมถึงข้อมูลการบำรุงรักษาหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการให้บริการ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความโปร่งใสในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน
ด้าน คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager, AWS Thailand กล่าวว่า “ผู้ชมในปัจจุบันคาดหวังประสบการณ์สตรีมมิ่งที่ราบรื่นและมีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการรับชมพรีเมียร์ลีกสดหรือคอนเทนต์ย้อนหลัง AWS Asia Pacific (Thailand) Region ช่วยสนับสนุนทั้งความเร็วและความน่าเชื่อถือที่ MONOMAX ต้องการในการให้บริการแก่ผู้ชมจำนวนมาก และเรายินดีสนับสนุน Mono Streaming ในการพัฒนานวัตกรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมในประเทศไทยต่อไป”
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Monomax ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของ Live Sports และ Premium Entertainment ในระยะยาว พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการสตรีมมิง และส่งมอบประสบการณ์การรับชมคุณภาพสูงให้กับแฟนกีฬาและผู้ชมชาวไทยในทุกช่วงเวลาสำคัญ