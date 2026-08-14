INETปิดงบ Q2 รายได้รวม 876.58 ล.

"อินเทอร์เน็ตประเทศไทย " อวดรายได้จากการขายและให้บริการรวม 876.58 ล้านบาท เติบโต 13% และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Core Profit) ที่ 381.97 ล้านบาท เติบโต 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 1,722.68 ล้านบาท เติบโต 14% และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 756.24 ล้านบาท เติบโต 35% สะท้อนการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ได้รับแรงหนุนสำคัญจากการขยายการใช้งานบริการ Cloud และ Data Center ของลูกค้าเดิม ตลอดจนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AI, Big Data และ Cyber Security ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 กว่า 1,722.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 756.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% ขณะที่ฐานลูกค้าสะสมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ที่ 7,443 ราย เติบโต 19.7% และมีจำนวน VMI สะสม 117,077 VMI เติบโต 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อผู้ให้บริการ Cloud สัญชาติไทย ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
การเติบโตของบริษัทฯ ได้รับแรงหนุนจาก 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การขยายการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเดิม โดยเฉพาะบริการ Cloud และ Digital Platform ตามปริมาณข้อมูลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้น การขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการย้ายระบบงานสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายในประเทศ และความต้องการโซลูชันด้าน Big Data และ Cyber Security ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและรักษาความสามารถในการทำกำไร ควบคู่กับการตอกย้ำบทบาท Sovereign Provider ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลฝีมือคนไทย เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายจำนวน VMI สะสม 150,000 VMI และขยายฐานลูกค้ารวมกว่า 8,000 รายภายในปี 2569
ขณะเดียวกัน INET เดินหน้าลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งที่ 4 (INET-IDC4) จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในอนาคต โดย INET-IDC4 สามารถรองรับการขยายตัวของบริการ Cloud, Big Data และ AI และให้บริการได้มากถึง 450,000 VMI และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570
INET ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุม พร้อมยกระดับศักยภาพการให้บริการ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพสูง มีความมั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐานภายในประเทศ โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือภาระต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมได้ยาก เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการและดูแลข้อมูลสำคัญภายในประเทศ ช่วยผลักดันอธิปไตยทางข้อมูลของไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว